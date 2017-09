På Instagram finnes det et eget miljø som ofte blir kalt for «privinsta». Dette er ofte private kontoer hvor unge jenter som sliter psykisk, legger ut alt fra bilder av kutt, matinntak, vekt og relativt mye negativt.

Det er jo selvfølgelig ikke bare negativitet i dette miljøet, men det er det negative jeg ønsker å ta opp nå.

Når personene bak kontoene skriver noe som kan påvirke en annen person negativt, skriver man oftest «TW» i starten av et innlegg eller i bioen sin.

«TW» står for «trigger warning», som skal gjøre folk obs på at det er en triggende tekst eller bilde. Jeg mener dette er en ansvarsfraskrivelse.

Bra teori, dårlig praksis

Kjære alle i «privinsta»-miljøet, vær så snill å tenke på hvem følgerne dine er. Det kan være unge helt ned i barneskolealder som følger deg.

Vil du virkelig at andre skal bli påvirket negativt fordi du mener at bare fordi du har skrevet «TW», så er det ikke ditt ansvar at de kanskje går og skader seg?

«TW»-merking er et bra konsept i teorien, men det funker ikke i praksis. Selv om man vet at man kan bli trigget av å se bilder av kutt eller tekster om selvdrap, vil de fleste lese likevel.

Samtidig fraskriver personen som la det ut, seg ansvaret for å ha trigget noen andre.

Noe jeg ofte hører personene si, er: «Jeg skrev TW i innlegget, så det er ditt valg å lese videre», «du kunne bare ha bladd videre» eller «det er min konto, og jeg må få legge ut hva jeg vil».

Men nei, du får ikke legge ut hva du vil, du burde i hvert fall ikke fått lov til det når du kan få unge jenter til å begynne med selvskading fordi du mener at du har rett til å legge ut hva du vil.

Tenk på andre

«Du kan bare blokke meg dersom jeg trigger», er noe jeg også hører ganske ofte. Men ofte blir man glad i dem man følger, og ønsker derfor ikke å blokke dem.

Instagram kan være det eneste stedet man faktisk har kontakt, og man vil kanskje ikke ofre kontakten selv om man blir trigget. De fleste forstår heller ikke at de blir påvirket.

Mange kan bli dårligere psykisk uten at de forstår at det kan ha en sammenheng med at andre legger ut negative ting på sosiale medier.

Instagram er så enkelt å ha tilgang på, og dersom man daglig ser negative og triggende ting hele tiden, kan man til slutt bli dårligere selv.

De fleste forstår ikke at de blir påvirket av poster på sosiale medier

Jeg har selv skadet meg og vært langt nede psykisk etter å ha sett ting på private kontoer på Instagram.

Med dette innlegget ønsker jeg at folk skal tenke på hva de legger ut på internett, uansett om det er på en privat Instagram-profil eller noe annet.

Tenk på at det du legger ut kan være skadelig for andre før du legger det ut!

