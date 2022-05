Dikt om å være ung i 2022: «Fordi du fortjener det»

Elias Esteban Omberg (18)

11 minutter siden

Du er teit om du gir blanke, men nerd om du bryr deg om skolen, skriver Elias Esteban Omberg.

Er du deppa, er du oppmerksomhetssyk og litt teit. Men hey! Snakk åpent om det hvis du har det leit!

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Hvordan er det å være ung i 2022? spurte vi i vårens store skrivekonkurranse. Denne teksten ble nummer to!

Det er ikke lett å være ung i denne generasjonen

Du er teit om du gir blanke, men nerd om du bryr deg om skolen

Du skal være helt A4, men du skal også være unik

Sikker på at du skal kle deg sånn? Vil du virkelig gå slik?

Du blir ekskludert om du ikke vil drikke

Men drikker du for mye, liker folk deg ikke

Er du deppa, er du oppmerksomhetssyk og litt teit

Men hey! Snakk åpent om det hvis du har det leit!

Så lenge det er på sosiale medier

Fordi her kan alle støtte deg med likes

Eller en emoji for dine tragedier

Å bry seg og vise respekt kalles for «simp» har jeg hørt

Vær heller en drittsekk, så blir alle damene rørt

Ingen tør å føle, eller komme nær

Utroskap er visst vanlig nå, uenig? Kall meg gjerne sær!

Men det er sånn det her er

Hvorfor skal vi leve sånn?

Snakke oss selv ned, helt til bånn?

Aldri være god nok, aldri være tilfreds

Gjemmer oss i mengden, i frykt for motstand eller hets

Tør ikke skille oss ut, er det noe å være stolt av?

Hva med å jakte ambisjoner, i stedet for å grave vår egen grav?

Våg å stå frem, vis hvem du er!

Vis verden selvsikkerhet, uansett vær

Samme hvor hardt det blåser, eller bøtter ned!

Finn ut hvem du vil være, og få det til å skje

Det er ikke lett å være ung i denne generasjonen

Skal du høre på drømmene dine, eller vennene dine fra skolen?

Sett deg selv først, forstå at du har en enorm verdi

Velg vennene dine med omhu, etter hvem som er her for å bli

Ikke vær som alle andre, vær deg, det er nok!

Vis deg frem til verden, og ikke legg på noe lokk

Ikke frykt andres tanker, det vil holde deg tilbake

Ikke røp hva du skal, vis dem resultatet

Det finnes kun én av deg, og det gjør deg unik

Så behandle deg selv og din egen kropp slik

Hvorfor?

Fordi du fortjener det