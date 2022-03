Jeg vil ikke være «fin»

Josefine Hellesund (19) Styremedlem, Bergen og Vestland KrFU

Når jeg er «fin», settes intelligensen min i skyggen, skriver Josefine Hellesund (19).

Jeg er lei av å bli seksualisert og undervurdert. Og jeg er lei av at samfunnet godtar det.

«Dere må passe på for guttene når hun blir eldre!»

Dette ble mine foreldre fortalt. Da var jeg bare seks år.

Det var første gangen. Deretter ble det gjentatt gjennom tenårene, i ulike former og fasonger. Men budskapet er det samme: Du er fin. Du har verdi i din ynde.

Men min verdi ligger i hvem jeg velger å være og i mine avgjørelser, ikke i det jeg ikke kan kontrollere. Jeg vil ikke være «fin».

Ikke kvinneproblem, men samfunnsproblem

Når jeg er «fin», settes intelligensen min i skyggen. Når jeg er «fin», blir jeg seksualisert av menn som er tre ganger min alder. Når jeg er «fin», roper fremmede etter meg. Når jeg er «fin», tror folk at det er en invitasjon til å ta meg på rumpa på bussen.

Det er ikke det at jeg ikke ønsker å kunne gå rundt og være fin. Men jeg tør ikke.

Når jeg er fin, blir jeg fortalt at jeg må være forsiktig. At jeg må ikke gå alene. Jeg må passe på hvilke folk som er rundt meg. Hvorfor er det alltid jeg som må passe på hvilke situasjoner jeg setter meg selv i? Når det er menneskene som er på andre siden av situasjonen, som er problemet?

Jeg er lei. Ikke bare av menn som seksualiserer meg når jeg ikke ber om å bli seksualisert. Men av at vi som samfunn godtar det.

Snakk med meg, ikke undervurder meg

Ja, jeg er klar over at førsteinntrykket gis av fysisk utseende. Men jeg er lei av at man etter det tiende minuttet fortsatt snakker om hvor fin jeg var i dag. Hvor ble det av ambisiøsiteten min? Mitt politiske engasjement? Mitt engasjement i frivilligheten?

I en alder av 19 år er jeg lei av å bli behandlet som en fin dukke uten innspill i samfunnet. Når dere menn på 50 pluss stiller dere i ring og snakker om bybaneutbyggingen i Bergen, vil jeg stå midt iblant dere. Når dere 27-åringer snakker om tilliten til sentralbanksjefen, vil jeg debattere med dere.

Jeg har verdi i min kunnskap, i mine meninger og som kvinne. Om jeg ikke forstår, gir jeg beskjed. Ikke snakk til meg med det utgangspunktet at jeg er «fin».

La kvinner – og menn – gå som vi vil

Jeg vil ikke måtte begynne å planlegge hva jeg skal ha på meg på et møte flere timer før møtet begynner, fordi antrekket ikke kan være «kontroversielt». Fordi jeg ikke kan være «for pen». Jeg kan ikke være «for søt».

Men om jeg kler meg i dress, så er det fordi jeg prøver å «leke mandig» eller fordi jeg rett og slett er blitt «for barsk». Jeg vil kunne gå i det jeg vil, uten å måtte tenke på at det gjør meg mindre tillitvekkende eller senker min integritet.

Jeg vet at jeg snakker for flere kvinner, og til og med menn, når jeg sier: Vi vil ikke være «fine». Vi vil være ambisiøse, meningsfulle, kontroversielle, betydningsfulle og sta.

Så ikke kall meg «fin». Jeg vil ikke være «fin».

