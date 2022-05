Møtet med Russedress overrasket. Her er grunnene til at vi ikke signerte avtalen.

Peder Herlofsen (18)

10 minutter siden

Vi kan ikke fortsette å la store selskaper styre hvordan vi skal være russ, skriver Peder Herlofsen.

De store forhandlerne har for mye makt. Det er på tide vi unge tar russetiden tilbake.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Russedress svarer på kritikken nederst i artikkelen.

Som veldig mange andre er jeg russ i år.

Russefeiringen trenger ikke være så storslagen, men jeg har full forståelse for at noen ønsker å gjøre mye ut av den. Det jeg derimot ikke kan akseptere, er at vi som ungdommer utnyttes av de store russeforhandlerne.

Jeg og russegruppen min skulle kjøpe hettegensere av firmaet Russedress. Vi hadde vært i kontakt med dem og blitt invitert til et privat møte med en av selgerne deres. Dette er veldig vanlig.

På møtet ble vi møtt med sleipe salgsteknikker, forsøk på å overbevise oss om å rekruttere venner og medelever, og vi ble presentert for en veldig tvilsom kontrakt. I den skulle vi blant annet si opp retten til å handle hos andre forhandlere.

Sett på som status

For noen måneder siden, da russegrupper begynte å få klærne de hadde bestilt, var sosiale medier fulle av russegrupper som la ut «Takk, @russedress» og lignende. Da vi var i møte med Russedress, ble vi fortalt muntlig at dersom vi skulle ha en Instagram-konto for gruppen, måtte vi tagge og takke dem.

Dette er jo intet mindre enn et genialt system, der bedriften får god PR ved at kundene driver markedsføringen for den.

Som alle andre merkeklær er Russedress sett på som status. Det er blitt normen å handle fra de store forhandlerne dersom man ønsker å bli tatt på alvor som russ, og de som ikke gjør det, blir sett ned på.

To selskaper - samme eier

Forskjellen på vanlige merkeklær og de store russeforhandlerne er at Russeservice og Russedress nærmest har monopol på markedet. Russeservice og Russedress, som eies av det samme selskapet, kan presse prisene så høyt de bare vil. De vet at folk kommer til å handle der, siden det er det alle andre gjør.

Samtidig skaper de illusjonen av konkurranse i markedet ved å ha to nettbutikker med samme eiere.

Russetiden skal være av ungdom for ungdom. Det er feil at de store forhandlerne skal ha så stor påvirkningskraft.

Russedress vet at vi bare er russ én gang, og at folk kommer til å betale hva enn det måtte koste for å få det «riktige» utstyret.

Mange ungdommer ønsker å bli godt likt og passe inn. Man har ikke lyst til å skille seg ut. Problemet er når dette utnyttes.

Finnes alternativer

Men dersom man leter litt, finnes det alternativer. Man kan kjøpe brukte klær, man kan kjøpe fra andre forhandlere, og man kan kjøpe hettegensere og kjeledresser uten trykk og finne noen som kan trykke for deg.

Det er utrolig mange flere muligheter enn man skal ha det til. Personlig har jeg bestilt russekort hos et visittkortfirma. Det kostet halvparten så mye og ga meg veldig mange flere muligheter i utformingen.

Russetiden er til for å feires, uansett hvordan man ønsker å gjøre det. Men vi kan ikke fortsette å la store selskaper styre hvordan vi skal være russ. Vi er bare russ én gang. Det er på tide vi tar russetiden vår tilbake.

Russedress svarer: – Er meget nøye med betingelser

Vi forstår ikke hva russegruppen mener er tvilsomme salgsteknikker. Vi er meget nøye med at alle betingelsene skal være med i en avtale og sender derfor alle russegrupper avtaleforslag slik at det ikke skal være noen uklarheter.

18. november 2021 hadde vi avtalt et nettmøte med Peder Herlofsen og resten av russegruppen. Rett i etterkant sendte vi et tilbud om hettegensere og avtaleforslag.

Samme dag spør en fra russegruppen oss på Messenger: «Vi har allerede bestilt russedress fra Russeservice. Har det noe å si for genser i forhold til avtalen?» Vi svarer straks: «Nei det går fint, bare snakk om ting med logoene deres på».

Ingen monopolpris

Først hevdet Herlofsen til Aftenposten at de måtte takke Russedress på Instagram som en del av den oversendte avtaleforslaget. Senere ble det korrigert til at dette kun ble nevnt i møtet. Det er snart fem måneder siden vi hadde nettmøtet, og vi gjør ikke opptak av slike møter. Men i våre avtaleforslag står det ingenting som sier at man må takke Russedress som en del av betingelsene.

Russegruppen valgte ikke å handle hettegensere fra Russedress.

Vi har alltid vært åpne om at Russedress og Russeservice har samme eiere. Vi sender ut kataloger sammen og holder felles prøving rundt om i landet. Vi har mange konkurrenter, og det er ikke et monopol på salg av russeutstyr.

Vi tilbyr en grunnpakke med russedress, russelue, sett med russekort, russegenser og annet stasj fra 999 kroner. Ingen kan si at dette er monopolpris eller veldig dyrt, og mer enn dette trenger man ikke for å feire russetiden. Man blir ikke mer russ med mer utstyr eller dyrere russeklær.

Må ikke undervurdere

Vi har mer enn 40 års erfaring, har få klager og scorer høyt på å være trygge leverandører. Derfor velger mange å handle hos Russedress og Russeservice.

Peder Herlofsen skriver at det finnes et hav av muligheter for å skaffe seg utstyr. Det stemmer, det finnes flere leverandører enn oss. Det er russen selv som skaper sin egen russetid, har sine egne trender og bestemmer hva og hvor de vil handle. Man skal ikke undervurdere russens evne til å ta egne selvstendige valg, slik Herlofsens russegruppe har gjort.

Knut Lyngstad, daglig leder, Russedress

