Funksjonshemmede er verdens største minoritet, skriver Guro Helene Sørdalen (24).

Hun var opptatt av rasisme og likestilling. Men at Birgit Skarstein var med i «Skal vi danse», syntes hun var ekkelt.

Jeg kommer aldri til å glemme den gangen jeg måtte forsvare min egen eksistens. Kun fordi jeg er funksjonshemmet. En person jeg snakket med, sa at funksjonshemmede ikke kan regne med å få like mye støtte som andre minoriteter. Vi er tross alt «annerledes».

Det satte en skikkelig støkk i meg.

Personen virket ellers veldig opplyst. Hun var opptatt av kvinner, skeives rettigheter, rasisme, sosiale forskjeller, klima og flere andre viktige saker. Det er veldig bra.

Nettopp derfor var det så sjokkerende at hun snakket nedsettende om funksjonshemmede og ikke anerkjente vår likestillingskamp. Personen mente at jeg, som funksjonshemmet selv, ikke vet hva jeg snakker om.

Ekkelt med funksjonsnedsettelse

Hun synes det var ekkelt at Birgit Skarstein, paralympisk idrettsutøver, skulle være med på «Skal vi danse». Dette fordi det var ukomfortabelt å se på beina hennes. Hun mente også at det var ekkelt å se på mennesker med arr eller synlige funksjonsnedsettelser.

Jeg prøvde å si at det er ikke vår jobb å gjøre andre komfortable. Jeg prøvde å trekke linjer til andre fordommer folk har. Jeg sa at utsagnet er like ille som å si at man blir ukomfortabel av å se to av samme kjønn kysse.

Jeg forklarte hvordan funksjonshemmede er Norges mest diskriminerte gruppe, men hun mente at «det er jo dere som er annerledes, så det blir ikke det samme».

Det var ekstremt ubehagelig å se at en person som ellers virker engasjert og opplyst om minoriteters rettigheter, ikke ofrer min kamp en eneste tanke. Funksjonshemmedes plass i samfunnet og våre rettigheter ble litt ekstra viktig for meg den dagen.

Verdens største minoritet

Funksjonshemmede er verdens største minoritet. Vi har ikke grunnleggende menneskerettigheter sikret i norsk lov på lik linje med andre.

Representasjon av funksjonshemmede er sjelden en del av mangfoldet i norske TV-serier og filmer. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er også kraftig underrepresenterte i folkevalgte organer.

Diskriminering av minoriteter er et kjempestort problem. Uansett om den er rettet mot folk med annen etnisk opprinnelse, religiøse minoriteter, LHBTI+-personer eller funksjonshemmede.

Vi må ta kampen for rettighetene til alle minoriteter. Det er mye igjen å kjempe for.

Mange har heldigvis en refleks som reagerer på rasisme eller diskriminering mot andre minoriteter. Men folk flest har ikke den samme refleksen mot diskriminering av funksjonshemmede.

Å kjempe for alle minoriteters rettigheter er min hjertesak. Norge skal være et land for alle. Jeg kjemper ikke bare for meg selv, men alle diskriminerte grupper.

Likevel føles det vondt å snakke høyt for å støtte andres kamper, samtidig som mange av de jeg kjemper sammen med ikke bryr seg om minoriteten jeg er en del av.

