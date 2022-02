Sportsvasking er et problem. Norge har et ansvar for å stoppe det.

Ida Flem (18) Fylkesstyremedlem, AUF i Akershus

5. feb. 2022 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

På grunn av Kinas brudd på menneskerettigheter er det en rekke land som ikke sender sine offisielle representanter fra myndighetene dit. Norge følger ikke samme linje.

Idrett skal ikke brukes for å dekke over grove menneskerettighetsbrudd.

I 2022 skal det gjennomføres to store internasjonale idrettsarrangementer. Først vinter-OL i Kina og i november arrangeres fotball-VM i Qatar.

Førstnevnte er et autoritært land der folkegruppen uigurer blir undertrykket og lever i interneringsleirer. Sistnevnte har brukt «slavearbeid» i byggingen av fotballstadioner der arbeiderne har jobbet under umenneskelige forhold.

Kan ikke male et glansbilde

Men er dette relevant for idretten? Idrett engasjerer og samler folk fra hele verden. Uavhengig av landets politiske linje og styreform.

Mange hevder at idrett er upolitisk og at man ikke kan blande politiske uenigheter med idrett. Problemet er at store idrettsarrangementer fører til at myndighetene kan male et glansbilde. De bruker idretten til å dekke over undertrykkelse av egen befolkning.

Norske myndigheter jobber hardt for å ha en god diplomatisk forbindelse med Kina. Til tross for at dette går mot alle våre liberale verdier knyttet til frihet og demokrati. For Kina er et autoritært land som stadig strammer grepet om Hongkong og truer med innovasjon av Taiwan. Landet driver kontinuerlig overvåking av egen befolkning og fjerner politiske motstandere.

Etter nobelprisutdelingen i 2010 har Norge snakket med innestemme om Kina. Først nå har det anstrengte forholdet bedret seg. Men betyr dette at vi skal se bort ifra urettferdigheten i Kina?

Må ta ansvar

Man kan også spørre seg om land som Kina burde få arrangere OL i utgangspunktet. Burde Den internasjonale olympiske komité (IOC) ha strengere retningslinjer?

Jeg mener de har et ansvar for å sørge for at lekene hindrer og forebygge brudd på menneskerettighetene. Så langt har ikke komiteen tatt opp problematikken med Kina. Derfor virker det ikke som IOC tar problemet på alvor. I hvert fall ikke nok til å sette det på dagsordenen.

Norges forhold til Kina er komplisert, og det finnes ingen åpenbare løsninger på problemene i Kina. Men vi har et ansvar for å hindre at problemene blir gjemt bort og glemt. Norge og andre demokratiske land kan ikke godta sportsvasking.

Det er vanskelig å avgjøre hvilke land som burde få arrangere OL og ikke. Men Norge har hvert fall sammen med de andre demokratiske landene et ansvar for å arrangere mesterskap som OL med jevne mellomrom.

Norge valgte å ikke sende inn søknad om vinter-OL i 2022. Har vi da egentlig noe vi skulle sagt om OL i Beijing?

