Nei til å erstatte Karl Johans gate med Kim Frieles gate. Ja til Kim Frieles plass!

Mattheus Wagner Lorenz (18) Leder, Aker Unge Høyre

Mihajlo Samardžić (17) 1. nestleder, Aker Unge Høyre

Slik er utsikten fra Kim Frieles benk. Denne plassen bør kalles opp etter homopionéren, mener innleggsforfatterne.

Å hedre Kim Friele trenger ikke å gå på bekostning av viktig Oslo-historie.

Karl Johans gate bør skifte navn til Kim Frieles gate, mener Ylva Schanche (17) fra Grønn Ungdom. Hun begrunner dette i et Si ;D-innlegg 29. januar.

Vi er enige i at et sted i Oslo må bære Kim Frieles navn. Men det må ikke gå på bekostning av viktig Oslo-historie.

Karen-Christine Friele er for de fleste kjent som Kim Friele. Fra hun var ungdom til hun døde i fjor vinter tok hun den viktige kampen for homofiles rettigheter. Uten hennes engasjement ville Norge kanskje ikke vært et foregangsland for homofiles rettigheter.

Som samfunn er vi takknemlige, og hun bør hedres for arbeidet hun har gjort for det skeive samfunnet. Men vi reagerer når Schanche ønsker å omdøpe hovedgaten i Oslo.

Karl Johans gate er en viktig del av vår kulturarv og historie. Det skal vi ta vare på. Enten vi tenker på barnetoget og 17. mai, humorprogrammer på NRK, kongen eller unionen mellom Norge og Sverige, så er navnet Karl Johan viktig for oss. Karl Johans gate er blitt en viktig del av vår historie og byens identitet, og det ønsker vi å beholde.

Det finnes imidlertid et bedre forslag.

Som ung satt Kim Friele på en benk foran Nationaltheatret og speidet etter likesinnede. Benken kalles i dag «Kim Frieles benk». Thomas Bartholdsen fra Høyre foreslo i desember å kalle opp plassen foran benken etter henne.

Ved å kalle plassen foran T-banen ved Nationaltheatret for «Kim Frieles plass» kan vi hedre Kim Friele og hennes arbeid – uten å erstatte allerede viktig Oslo-historie.

