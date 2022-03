Nei, det er ikke usaklig å diskutere nasjonalitet, religion, kultur eller hudfarge

Sigurd Heggem (15) Leder i Drammen AUF

Faktisk ville det være naivt å la være.

18. mars skrev Torbjørn Solhaug Mjåseth fra Unge Venstre et motsvar til vårt innlegg, hvor vi skrev at vi må ta imot kvoteflyktninger i tillegg til ukrainske flyktninger.

Vi i AUF mener at det ikke er riktig å sette mennesker opp mot hverandre. Derfor stiller vi tydelige krav til Arbeiderpartiet om at vi må hjelpe de fra Ukraina som trenger hjelp, samtidig som vi øker antallet kvoteflyktninger til det FN har bedt oss om, nemlig 5000.

Tar feil

Vi i AUF er stolte av å ha en statsminister og en regjering som viser handlekraft. Statsminister Jonas Gahr Støre kom fredag med planer om å ta imot opptil 100.000 asylsøkere fra Ukraina. Dette er flere enn den forrige regjeringen gjorde på alle de åtte årene de styrte.

Mjåseth tar helt feil når han mener at det å diskutere nasjonalitet, religion, kultur eller hudfarge i dette spørsmålet er usaklig og skaper unødvendig splittelse.

For eksempel mener Fremskrittspartiet vi skal slutte å ta imot kvoteflyktninger, men står med armene åpne for ukrainske flyktninger. Da vil det være naivt ikke å snakke om nasjonalitet, religion, kultur eller hudfarge.

Partiet lytter

Debattanten anklager AUF for ikke å være en tydeligere motstemme til Arbeiderpartiet i flyktningpolitikken. Men da Venstre, moderpartiet til Unge Venstre, selv satt i regjering, var Sylvi Listhaug (Frp) innvandringsminister. Under Solberg-regjeringen fremsto det som om visjonen var null asylsøkere, innvandringsministeren jublet da regjeringen satt rekord i antall tvangsdeporterte, og hun uttalte blant annet at innvandrere måtte slutte å «bæres inn på gullstol».

AUF setter alltid tydelige krav til Arbeiderpartiet, og partiet lytter til oss. Vi kommer alltid til å heve stemmen for mennesker på flukt. Vi gir oss aldri i kampen for et mer solidarisk samfunn. Kanskje det er på tide at Unge Venstre begynner med det samme.

