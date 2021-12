Vi dro på en camp for å få bedre skolemotivasjon. Dette lærte vi!

Martin Hodne Eliassen 15 år

Arild Henjum Stiegler 15 år

Arild Henjum Stiegler (15) og Martin Hodne Eliassen (15) går begge på Ytrebygda skole i Bergen og brukte to uker av fritiden på en camp for gutter.

Campen var et vendepunkt i livet.

I høst brukte vi to uker av fritiden vår på Guttas Campus. Det er en læringscamp for gutter som sliter med å jobbe og motivere seg på skolen. Der har vi spist sammen, jobbet sammen og bodd sammen. Og så var vi nesten uten mobil.

En av tingene som betydde aller mest for oss og flere av guttene, var måten lærerne behandlet oss på. Respekten, forståelsen og kjærligheten vi fikk fra lærere, lagledere, veiledere og sjefene selv, var viktig.

Fakta Årets julekalender Hva vet vi egentlig om menneskene rundt oss? Årets julekalender har temaet «livsvisdom fra ungdommen». Hver dag frem til jul skriver unge mennesker om hendelser i livet som har formet dem, og som de har lært noe av. Kanskje kan flere lære noe av de unges erfaringer? Tilbakemeldinger kan sendes til sid@aftenposten.no. Vis mer

En vanlig dag

Vi ble vekket klokken åtte om morgenen hver dag både i høstferien og helgene. Etter vekking hadde vi morgentrening. Det kunne være alt fra å kaste erteposer til å ha en tung styrketrening.

Deretter var det frokost, skolearbeid og lunsj, før vi hev oss inn i den siste skoletimen. Mot slutten av dagen hadde vi fysisk aktivitet, dusjet og spiste middag.

Etter at vi hadde stappet oss full med mat, var det enda mer fag. Så var det mobiltid og deretter fritid og kveldsmat, før det var leggetid.

Dette var vår hverdag i tolv dager. På denne måten kom vi inn i bedre rutiner for skole og fritid. Denne livsstilen tror vi endret mange av ungdommene som var på campen på en god måte.

Uansett om man var sliten eller savnet noen man var vant til å se hver eneste dag, prøvde de å gjøre dagene litt enklere for alle guttene på campen.

De viste tålmodighet for spørsmål og oppgaver vi ikke skjønte. Når vi klarte en oppgave, viste de en glede over at vi hadde lært oss noe vi ikke kunne dagen før.

De hjalp oss å kjenne på mestringsfølelsen mange av guttene hadde savnet de siste årene på skolen.

«Problemunger»

En person vi lærte utrolig mye fra, var Mo. Mo er en 19- åring som kom på camp for å hjelpe til helt gratis. Han dro fra jobben sin i Larvik for å tilbringe tid med oss. At han forlot jobben sin for å hjelpe «problemunger» gratis i to uker, er faktisk ganske rørende.

Det er nemlig ikke bare å være flink på skolen som er nødvendig for å bli «vellykket» i samfunnet. Det er minst like viktig å kunne snakke med, hjelpe og samarbeide med andre hvis man ønsker økt livskvalitet.

Vi ble faktisk kåret til «dagens mann» i to ulike karakterstyrker. Martin ble kåret til dagens mann i sosial kompetanse. Det betyr at han er god til å inkludere andre og passe på at alle har det bra.

Arild ble kåret til dagens mann i selvkontroll. Det betyr at man ikke faller for dumme fristelser og klarer å kontrollere seg selv, selv om man er sur eller irritert.

Faglig vendepunkt

Så lenge du fokuserer og jobber målrettet, er det lite som skal til for å lære ting som du aldri ville trodd du kunne lære deg før. Vi opplevde et faglig vendepunkt.

Alle ungdommer har ulike grunnlag for læring, og det er ikke like lett for alle. Noen sliter mer med matte enn skriving, og andre synes at skriving er vanskeligere enn matte.

Men uansett hva man er flinkest til, lærer man alt man vil, så lenge man jobber for det uten å gi seg.

Fakta Tre kjappe med Arild og Martin: 1. Hva er det beste med desember? Martin: – Gaver. Arild: – Julekaker. 2. Hva er den beste julegaven du har gitt? Martin: – Jeg ga en sykkel til broren min. Arild: – Et smykke jeg ga til kjæresten min. 3. Hva blir det ikke jul uten? Martin: – Pinnekjøtt. Arild: – Gaver. Vis mer

