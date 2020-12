Det er ikke forsvarlig å ha eksamen til våren

Marthe Berg Flugstad (18)

10. des. 2020 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

Marthe Berg Flugstad (18) mener eksamen til våren bør avlyses. Er du enig? Stem nederst i saken. Foto: Dan P. Neegaard

Elever kommer til å ha svært ulike forutsetninger etter dette året.

Jeg har gått glipp av nesten et helt år med god undervisning og normal skole. Nedstengingen i mars varte lenge for alle rundt om i hele landet. Det var en vanskelig periode for både elevene og lærerne.

Større grunn til å avlyse

Perioden var i likhet med dagens situasjon preget av skoledager der mye av undervisningen gikk i å lære lærerne hvordan man brukte Teams. Mangelen på god nok opplæring, samt forsøk på å minske smittefaren, gjorde at alle eksamener ble avlyst i 2020.

Det jeg sliter med å forstå, er hvordan det er forsvarlig at vi skal ha eksamen våren 2021.

Nå som jeg har hatt enda et halvår med dårlig undervisning, skal eksamen plutselig gjennomføres. Hvor er logikken? Bør det ikke være en enda større grunn til å avlyse eksamen neste år, ettersom jeg mangler læringsgrunnlag fra to halvår og ikke bare ett?

Mister viktige timer

For vg3 elever er dette året som skal bestemme om vi kommer inn på drømmestudiet eller ikke. Derfor er det viktig at lærerne får gode nok karaktergrunnlag til å sette standpunktkarakterene.

Undervisningen vi har hatt nå i høst, har ført til klumsete timeplaner, dårlig læringsutbytte og ikke minst et dårlig utgangspunkt for karaktersetting.

Marthe Berg Flugstad (18). Foto: Privat

Kroppsøvingskarakteren betyr like mye på vitnemålet som en matte- eller norskkarakter. Likevel har ikke jeg hatt én eneste kroppsøvingstime på minst én måned. De siste tre ukene før jul har skolen min laget nye timeplaner som gjør at vi i tillegg til kroppsøvingstimene, mister religionstimer.

Ulik undervisning, samme eksamen

De som bor i storbyer, har høyere smittetall. Det fører til at skolene må gjennomføre mye hjemmeundervisning og lite vanlig undervisning. Dette dårlige læringsutbyttet preger elevene i storbyer mer enn det preger elevene på tettsteder eller i bygder, der undervisningen så å si går som normalt.

Forskjellene fører til en stor splittelse mellom skoleelever rundt om i landet. Hvis eksamen blir gjennomført, vil det være urettferdig ettersom alle skal ta samme eksamen.

