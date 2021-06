Hvorfor skal ikke vi nerder med dårlig ballfølelse få applaus om vi mestrer noe på skolen?

Stine Bentzen (17) 2. nestleder, Oslo Unge Høyre

7 minutter siden

Vi bør applaudere at alle er gode på ulike ting. Det gjør vi ikke ved å klappe idrettsutøvere over målstreken, for så stoppe ved dem som har talent for å lære på skolen, mener Stine Bentzen. Foto: Synne Søhoel

Andre elever syntes kanskje det var teit at jeg var så opptatt av å vinne de små konkurransene i skolens regi. Men de hadde sine mestringsarenaer andre steder.

Jeg er ikke pen nok til å bli ballets dronning, ikke kul nok til å bli elevrådsleder, og jeg kommer aldri til å stå glisende på et bilde i gymklær etter en topp-prestasjon på idrettsdagen.

Jeg kommer sannsynligvis ikke til å få så godt snitt at jeg får premie for det heller. Men for oss som har skolen som vår mestringsarena, eller utmerkelser som motivasjon, er det fint om det ikke blir forbudt å belønne gode resultater.

Mandag skrev elev Kira Amalie Berg Ottesen om at skolen hadde gitt gavekort til elevene med best snitt. Det startet en stor debatt, og kritikken mot praksisen har haglet.

Men å forby ordningen er unødvendig.

Mange konkurranser

Alle elever er ulike og gode på forskjellige ting. Nettopp derfor er det rart ikke å applaudere dem som gjør det bra karaktermessig.

Det virker nemlig som at det er lov å premiere alt mulig annet på skolen. Det kan være lesekonkurranser med saft og boller på biblioteket til dem som leser mest i ferien, det kan være halloween-kostyme-konkurranser, eller det kan være at man kårer pall på idrettsdagen.

Jeg mener det er bra at man har slike utmerkelser. Det kan virke motiverende med litt sunn konkurranse, og det kan være en klapp på skulderen til dem som vinner, uten at det er noe flaut, vondt og vanskelig for resten.

Viktig for meg

Selv husker jeg da vi hadde quiz eller andre former for vennlig og uformell konkurranse i klasserommet. Som nerd med halvveis utviklede sosiale ferdigheter og dårlig ballfølelse var det viktig for meg å vinne det som fantes av quiz og sommerlesing. Det var viktig fordi det var der jeg kunne utmerke meg.

Jeg mener å huske at de andre i klassen syntes det var teit at jeg var så opptatt av det. Det var fordi de hadde sine mestringsarenaer andre steder.

Da kunne jeg kose meg med den melkesjokoladen jeg var så heldig å vinne, akkurat som de kunne kose seg med fotballtrofeer. Ingen tapte på det. Å gi noen en honnør betyr ikke at andre taper.

Jeg mener også at man skal premiere innsats. Man kan for eksempel gi premie til dem som har forbedret karakterene mest, i tillegg til dem som gjør det best. Men det er ikke en motsetning mellom å hylle dem som gjør det bra, og dem som jobber hardt.

For øvrig tror jeg ingen mener at sekser i snitt er noe som kommer uten innsats for noen.

Andre løsninger

Karakterpress og at man har ulike forutsetninger på skolen, er to store problemer. Jeg tror likevel ikke vi løser dem ved å fjerne et klapp på skulderen til dem som gjør det bra eller legger ned mye innsats. Det gjør vi heller ved å fortsette satsingen på helsesøstre, videreutdanning av lærere og tilpasset undervisning.

Alle elever er forskjellige og gode på ulike ting. Det mener jeg vi bør applaudere. Men det gjør vi ikke ved å klappe idrettsutøvere over målstreken og de flinke ledertypene inn i elevrådet, for så stoppe ved dem som har talent eller interesse for å lære på skolen.

Jeg mener skolen bør ha lov til å kåre ballets dronning. Men da må jeg få prøve å bli skolens pugghest.

