La muslimske jenter velge selv

Ayat Majbel Saeid (21) Rød Ungdom

Nå nettopp

Unge jenters autonomi blir nok en gang satt spørsmålstegn ved, skriver Ayat Majbel Saeid (21), 2. nestleder og antirasistisk ansvarlig i Rød Ungdom. Foto: Shutterstock / NTB

Det reelle problemet i diskusjonen er menn og deres kontrollbehov over kvinners kropp.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Hijab-debatten herjer igjen etter at det franske senatet stemte for å forby hijab for alle under 18 år. Det betyr ikke at hijab er ulovlig i Frankrike – ennå. Selv om forslaget er vedtatt i senatet, må forslaget få gjennomslag i nasjonalforsamlingen før det trer i kraft.

Forslaget har skapt mye diskusjon, og unge jenters autonomi blir nok en gang satt spørsmålstegn ved.

Feil retning

15. april skriver Audun Greve (FpU) om at Norge bør innføre aldersgrense på hijab i skolen. Det er flott at han trekker frem at ikke alle er blitt tvunget, men forslag om forbud er et steg i helt feil retning.

Det er helt riktig at ytringsfriheten kan misbrukes, men den misbrukes ikke av at en jente på ungdomsskolen går med hijab. Den misbrukes av islamofober og hatpratet som rammer henne.

Ayat Majbel Saeid (21), 2. nestleder og antirasistisk ansvarlig i Rød Ungdom Foto: Akari Izumi, ICAN

Historiene om tvang skal naturligvis ikke bagatelliseres, men lovverk som kun rammer én minoritetsgruppe, er problematisk. Historisk har også slike lovverk ført til eskalering av rasisme og etnisk profilering.

Kontrollbehov

Du trenger ikke direkte å kalle muslimer for terrorister for å være islamofob. Det starter med kontroll på små kulturelle og religiøse skikker, før det eskalerer.

Problemet med tvang i diskusjonen om hijab handler ikke om plagget i seg selv eller islam. Det reelle problemet i diskusjonen er menn og deres kontrollbehov over kvinners kropp.

I Iran blir kvinner tvunget til å ta på seg hijaben, mens i Frankrike blir de revet den av. Kvinnekampen føres på forskjellige prinsipper i verden, men de med definisjonsmakten på hva som er riktig, er ikke menn – det er kvinner.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.