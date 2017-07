Kjære fremtidige arbeidsgiver. I desember 2016 tok jeg et valg om å bli med på Miss Norway. Jeg lurer på hva du kommer til å tenke når du googler meg.

Kommer du til å dømme meg eller vil du bli nysgjerrig? Jeg håper du vil ta deg tid til å finne ut mer om meg. Kanskje du til og med leser dette?

I dagens 2017 er det ikke uvanlig å presse seg selv til det ytterste for å oppnå gode karakterer, være en god datter, ha en veltrent kropp og opprettholde status på sosiale medier.

Flere lider av angst, depresjoner, utbrenthet og flink-pike syndrom. Jeg sier ikke at man ikke skal jobbe for gode karakterer, men jeg vil si at vi må bli flinkere til å lytte på kroppen vår.

Vi må ta vare på oss selv og slutte å tenke på hva andre synes om oss hele tiden. Det var dette jeg ikke klarte da jeg møtte veggen for under et år siden.

Vil hjelpe andre

Jeg hadde hatt det tøft lenge og ville bli med i Miss Norway for å teste meg selv. Jeg så raskt at dette var en plattform jeg kunne bruke til å vokse meg sterkere, bli mer selvstendig og selvsikker.

Miss Norway gir meg en sjanse til å utfordre meg selv og nå ut til mange mennesker, og det gir meg muligheten til å bruke ytringsfriheten min på en måte som akkurat nå føles riktig for meg.

Konkurransen fremmer likestilling, sunne holdninger, indre skjønnhet og velvære. Jeg vil bruke deltagelsen til å snakke høyt om min egen historie og hjelpe andre som er i samme situasjon jeg har vært i.

Jeg meldte meg aldri på fordi jeg tror jeg er Norges vakreste jente

Det er ikke lett å være ungdom i dag, men om jeg er åpen og ærlig, vil kanskje noen ungdommer ha det lettere om noen år. Jeg meldte meg aldri på fordi jeg tror jeg er Norges vakreste jente.

Jeg så min mulighet til å være med på å gjøre en forskjell i samfunnet.

Slutt på det «perfekte»

Som deltaker i Miss Norway er jeg med på å bryte janteloven, og jeg skjønner om du har en del spørsmål til meg. Dette er en periode i livet mitt som jeg ikke ville vært foruten, og jeg står for valgene jeg tar.

Bare vær så snill, ikke trekk forhastede konklusjoner. Skjønnhetskonkurranser har lenge hatt et dårlig rykte, og det er jeg klar over, men det er bare et rykte.

Ja, finalen avsluttes med et show hvor et av antrekkene vi bruker, er bikini. Dette er ikke for at dommerne skal bedømme kroppene våre, men for at de virkelig skal kunne se hvor selvsikre vi er.

Absolutt alle blir sårbare når man skal gå foran mange mennesker så lettkledd, så spørsmålet handler mer om hvor trygg du er på deg selv.

Jeg representerer sterke og selvsikre jenter, som kanskje ikke føler det slik akkurat nå, men som en dag vil bli det. Jeg er ikke perfekt, men jeg er stolt av den jeg er. Perfekt er et ord jeg mener burde forkastes. Tenk hvis alle kunne slutte å måle seg med det «perfekte».

Man kan ikke alltid gjøre alle fornøyd, men så lenge du kan si at du er fornøyd med deg selv, er det alt som betyr noe.

Hvis jeg gjør en forskjell for selv kun én person, som tenker «hvis hun kan være stolt av seg selv, så kan vel jeg det også», har jeg oppnådd målet mitt.