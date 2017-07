Snart er det for sent. Bestem deg nå! | William Boley Diseth (22)

Med en sikker forståelse av verden rundt meg syntes jeg det var nokså uproblematisk å bestemme hvilket parti det var riktig å stemme på. Alt jeg trengte å vite kom jo fra alle hold og kanter under valgkampen – det var enkelt å danne et inntrykk.

Mer usikker enn noensinne

De påfølgende årene skulle lære meg at valget jeg hadde gjort omtrent var på nivå med å forplikte seg til fire års samboerskap med en bruker på Tinder - etter å ha sett ett bilde. Før årets valg er jeg derfor mer usikker enn noensinne.

Det er fristende å vente til den intense valgkampen trår til med full styrke, slik at jeg kan bli servert en behagelig følelse av sikker politisk forståelse. Likevel har jeg tenkt til å bestemme meg nå, før det er for sent.

Vi mennesker er disponert for å ta til oss alt annet enn faktisk budskap i kommunikasjon med andre. De fleste av oss har for eksempel vært borti utfordringen å introdusere seg for noen ved håndhilsning. Drillen er tilsynelatende enkel.

Likevel er det, uten hard trening, nesten umulig å få med seg navnet. Derimot sitter vi igjen med en drøss av andre inntrykk. Dette er en problematisk tilbøyelighet vi har i møte med andre mennesker, og vi bør være den bevisst i en valgkampsetting full av inntrykk.

En illusjon av forståelse

For eksempel er hensikten med å se på en politisk debatt å få en klarere forståelse av de politiske budskapene. Likevel er slike debatter proppfulle av de samme fallgruvene som håndhilsningen, og vi sitter igjen med mange andre inntrykk enn det vi opprinnelig hadde tenkt.

Det er forståelig at en høyrøstet Arild Hareide eller en skrattfull Trygve Slagsvold Vedum setter sterkere spor enn et knusktørt argument for eller imot kommunereform.

Prisen blir likevel at vi ikke sitter igjen med mer enn en illusjon av forståelse knyttet til det egentlige politiske budskapet.

Forurenses av inntrykk

Landbruksstøtte ble en bra greie fordi SP-lederen var herlig blid, og familiepolitikk ble viktig fordi KrF-lederen fremsto så snill og god at vi gjerne ville hatt ham som onkel selv.

Se derfor bort fra alle momenter i denne teksten som ledet din oppmerksomhet vekk fra det egentlige budskapet: gjør stemmen du skal levere til høsten hakket mer fornuftig ved å bestemme deg nå, før det forurenses av intense inntrykk du ikke har kontroll over når valgmaskineriet setter i gang med å trumfe faktisk politikk.