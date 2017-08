Jeg hadde 5 i standpunkt, fikk 4 på eksamen, klaget og fikk 3

Jeg skjønner virkelig ikke hvordan ulike lærere kan ha så ulik forståelse av karaktervurdering. Jeg kom opp i treningslære 2 denne våren.

Jeg ble overlykkelig fordi jeg hadde 5 i faget fra før. Jeg tenkte at dette var en mulighet til å forbedre snittet mitt.

Jeg jobbet beinhardt og fikk til og med komplimenter fra både lærere og medelever om innsatsen.

Vi hadde nettopp hatt treningslære-prøveeksamen, og jeg endte opp med karakteren 5, noe som gjorde meg veldig glad.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Angrer på klage

Da jeg fikk eksamensoppgaven, smilte jeg for meg selv fordi oppgavene var akkurat det jeg hadde øvd på, bortsett fra den ene. Men jeg hadde mer enn nok tid til å lese meg opp på den i løpet av dagen.

Jeg satt med oppgaven så lenge jeg hadde lov, og til slutt endte jeg opp med over 12 sider.

Jeg følte at dette gikk bra, og at jeg kom til å få en 5-er. Hvis jeg var heldig, kunne jeg kanskje få 6. Men heldig vil jeg nok ikke si at jeg var. Jeg endte opp med en 4-er, noe som jeg ble litt skuffet over.

Det fikk meg til å lure hva kunne ha gjort galt, men ettersom man ikke får skriftlig tilbakemelding på eksamen, vet man ikke hva man har gjort galt, og hva man kan forbedre.

Jeg sendte derfor en mail til to lærere på skolen og ba dem vurdere eksamensoppgaven min. Svaret jeg fikk, var at dette var en sterk 4-er, en 5-er om jeg var heldig.

Så jeg bestemte for å klage, noe jeg angrer veldig på nå. De nye sensorene valgte å sette meg ned fra 4 til 3.

Jeg lurer derfor på hvordan vurderingen mellom lærerne kan være så forskjellige? Hva er greia?

Forskjeller på skoler

For ett år siden kom også en kompis av meg opp i eksamen. Han fikk karakteren 1, men da han klaget, fikk han 3!

Hvordan er dette mulig?! Hvordan kan det være så stor forskjell på lærernes meninger?!

Det som skremmer meg, er at hvis karaktergrunnlaget varierer så mye mellom lærere og skoler, så må det bety at mange elever får bedre karakterene enn de egentlig fortjener, mens andre får dårligere.

Disse karakterene vil følge oss resten av livet. Jeg vil virkelig bare vite hva feilen er, og om dere som styrer, kommer til å rette opp i dette?

Etter min mening kan det ikke fortsette sånn. Mange liker skolen, blant annet meg, og jeg synes det er veldig morsomt å lære.

Men da er det synd at mange andre skal oppleve det samme som meg. Rett skal være rett, og skolen skal være rettferdig.

Karakter i innsats

Jeg vil også komme med et tips for å gjøre skolen enda bedre.

Det er bra at vi får karakter både muntlig og skriftlig, men hvorfor gir man ikke en egen karakter etter innsats?

Da tror jeg fraværet til mange elever vil synke. Da vet elevene at de ikke må gi opp selv om de ikke klarte det så bra muntlig eller skriftlig.

De har fortsatt sjansen til å få en bra karakter for innsatsen sin. Dette vil også hjelpe arbeidsgivere.

For hvem vil vel ikke ha en elev eller arbeidstaker som jobber hardt?

