Si ;D LHBT Nei, du må ikke være enig i absolutt alt for å delta i Pride Det handler helt enkelt om at alle er like mye verdt.

06.06.2023 08:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Forrige uke avlyste Redd Barna sin Pride-festival i Bergen. Hvorfor? De mottok flere trusler om trakassering og vold rettet mot arrangementet.

Det gjør meg rasende. Det gjør meg bekymret. Og det viser hvilket behov samfunnet har for fortsatt å feire Pride.

Samlende budskap

Jeg er enig i at vi er kommet langt i Norge. Homofili er ikke lenger ansett som en psykisk sykdom (1977), transpersoner må ikke lenger gjennom operasjon for å bytte juridisk kjønn (2016), og likekjønnede par kan gifte seg kirken (2017).

Med det er flere kamper å ta.

Ved å gå i Pride-paraden, feirer man skeiv kjærlighet og mangfold.

Det handler om at folk skal kunne være stolt av den de er, og tørre å vise det til andre. Og det handler om å vise skeive at de ikke er alene – at skeive faktisk er helt normale mennesker som kan leve et godt liv. Helt enkelt at alle er like mye verdt, og at man kan elske den man vil!

Det er et ganske samlende budskap som de fleste er enig i, skulle man tro.

Noen ødelegger

Men selv om jeg tror de aller, aller fleste ikke har et problem med at «Ingrid» og «Julie» holder hender ned Karl Johan, at «Adrian» en gang har vært «Adele», eller at «Mio» helst vil bli kalt de/dem, så er det noen som ødelegger.

Noen som gang på gang hevder at transkvinner egentlig er overgrepsmenn som vil inn i kvinnegarderoben. Noen som kaller «Kim» mentalt forstyrret fordi hen helst vil bli kalt hen. Noen som kommenterer «jævla homo» under bryllupsbildet til «Anders» og «Felix».

Noen som ikke forstår, men som velger å mistro og hate. Som velger å slenge dritt i stedet for å spørre og undre seg om ting man ikke vet så mye om.

Innskrenker frihet

Det fåtallet som hater, ødelegger for alle oss andre. Rett og slett fordi trusler og hat som går på hvem du er, er enormt ødeleggende.

Det gjør at noen skeive ser seg en ekstra gang over skulderen før de tar kjæresten i hånden. Og det gjorde at Redd Barna ikke turte å arrangere Pride-festival for barn.

Friheten til å være stolt over den man elsker, være stolt av seg selv og å vise det offentlig innskrenkes når man hele tiden får små stikk som sier du ikke er verdt noe. At du er «feil».

Å feire Pride handler om å feire og kjempe frem frihet til å være stolt over den man er. Den friheten er ikke noe vi har fått. Den er ikke gratis. Den er kjempet frem av folk som har nektet å gi seg, til tross for trusler og trakassering.

Må ikke være enig med Fri i alt

Samfunnet må aktivt vise sin støtte, og vi som er en del av det samfunnet, må rope høyt. Friheten til å elske den man vil, må feires, markeres og utvides år for år - og må aldri tas for gitt.

Og derfor skal du feire Pride. Du må ikke være homofil, du må ikke ha blått hår (selv om det er veldig kult), og du må ikke være enig i alle standpunktene til Fri – Foreningen for kjønn og seksualitetsmangfold – for å delta.

Du skal feire Pride fordi friheten til å elske den man vil, aldri kan tas for gitt.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!