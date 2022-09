Det er på tide å lytte til skeive stemmer!

Sam Achelous Ohrt 17 år

23 minutter siden

Jeg ønsker meg et samfunn der alle vi skeive føler oss trygge til å uttrykke oss selv, skriver debattanten.

Jeg vil ikke at nåtidens og fremtidens generasjoner skal oppleve det samme som meg.

Jeg er skeiv, og Pride er den eneste måneden jeg føler meg «hjemme». Så når hatefulle personer uten mål og mening skal tråkke på en feiring og en protest, blir jeg sur og lei meg.

Jeg har selv opplevd hat og fysisk vold på grunn av min legning og seksualitet, og jeg vil ikke at nåtidens og fremtidens generasjoner skal oppleve det samme.

Jeg er 17 år, og jeg skal ikke gå rundt i byen og være redd for å bli banket opp eller få hatefulle kommentarer slengt etter meg. Men det er verdenen vi lever i.

«Pedofile overgrep»

For litt siden kom det opp en post fra en Facebook-gruppe i feeden min. Det sto det: «Sammen mot pedofile overgrep under dekke av Pride.»

Vi feirer Pride fordi vi feirer oss selv, vi kjemper og protesterer, men vi gjør det med farger og smil istedenfor hat og sinne.

Vi kjemper for likestilling, og når vi ser så mange hatefulle ytringer, vet vi at kampen ikke er over. På skoler, arbeidsplasser og offentlige steder blir homofobiske og transfobiske kommentarer ofte oversett eller normalisert.

Hendene for ørene

Det samme hatpratet skjer på sosiale medier som Facebook, Twitter og Tiktok. Det som er skremmende, er at det både er barn og voksne som skriver.

Jeg ønsker meg et samfunn der alle vi skeive føler oss trygge til å uttrykke oss selv og føle at vi ikke må skjule vår legning for andre.

Flere i samfunnet er nødt til å slutte å holde hendene for ørene og faktisk begynne å lytte til skeive stemmer.

