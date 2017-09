Som ung, norsk skeiv jente er jeg utrolig glad for at det blir laget TV-serier som Skam og Jævla homo, men jeg savner god lesbisk representasjon på norsk TV.

Å være homofil og lesbisk er ikke det samme. Hetsen og fordommene jeg møter, er annerledes enn hva en homofil gutt er utsatt for.

Jeg skriver dette innlegget anonymt fordi jeg nettopp har begynt i en klasse hvor mange ikke vet om legningen min.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vilde og legning

Jeg er spesielt skuffet over TV-serien Skam fordi jeg trodde de ville introdusere en lesbisk karakter. Allerede i traileren til sesong én snakker Eva om at hun kysser jenter.

I sesong to kliner Vilde og Eva to ganger, og flere ganger fleipes det om at Noora er lesbisk.

I de forskjellige Skam-gruppene på Facebook var det også en populær teori om at Vilde var lesbisk.

Even, Isak og Eskild har helt sikkert hjulpet mange, men som en 16 år gammel norsk lesbisk jente, relaterte jeg meg mye mer til Vilde.

Gjorde narr

I den første sesongen sa Vilde for eksempel at ingenting gjorde henne kåt, før hun gjorde en 180-grader da hun sa at hun ble kåt av å kysse Eva.

Vilde har også sagt at «ingenting er galt med å være lesbisk» mens alle jentene sto og lo av henne.

Jeg mener at Skams representasjon av skeive gutter ikke bør veie opp for at de flere ganger gjorde narr av jenter som liker jenter.

Jeg skulle ønske Skam hadde hatt en lesbisk hovedperson.

Lese videre?

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.