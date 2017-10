I løpet denne måneden er IS blitt drevet ut av Raqqa, Brexit-forhandlingene har tilspisset seg, Østerrike har fått en høyrepopulistisk leder og kommunistpartiet i Kina har hatt partikongress.

Likevel sitter vi her i Norge og krangler over et kostyme som finansminister Siv Jensen har hatt på seg. Å, nei, så fælt vi har det her i Norge.

Etter en valgkamp hvor det virket som om det var verdensmesterskap i å bli krenket, trodde jeg ikke at folk kunne bli mer krenket over smålige ting. Gud, hvor feil det går an å ta.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Krenkorama

Sara Kjølås (18) spør meg på Si ;D 20. oktober hvilken rett jeg og andre har til å «bagatellisere historien til urfolk verden over».

Men hvilken rett har hun som same, til å snakke på vegne av indianere? Har de opplevd akkurat det samme?

Er begge blitt undertrykt og frarøvet viktig kultur? Helt klart! Er begge blitt systematisk slaktet? Nei.

Denne debatten synes jeg beveger seg langt utover det den burde ha vært. For ifølge skuespiller og debattant Ulrikke Falch er jeg, kjæresten min, moren min og de fleste vennene mine, både gutter og jenter, blitt til hvite eldre menn fordi vi ikke føler oss krenket av kostymet.

Jeg er plutselig blitt gammel fordi jeg ikke føler meg krenket av hver eneste lille ting noen i Frp gjør. For jeg tror faktisk det er her problemet ligger for de fleste som blir krenket.

Når en «helt vanlig person» kler seg ut som indianer, er det greit, men når Siv Jensen gjør det, da er det krenkorama landet over.

Et forslag

Jeg mener også at det er en vesentlig forskjell på å kle seg ut for gøy og å kle seg ut for å krenke. Om noen slenger på seg en SS-uniform og drar til en synagoge, er det selvfølgelig ikke greit.

Men om noen tar på seg en indianerdrakt på en UTKLEDNINGSFEST, er det helt innafor.

Da må de av oss som ikke takler gøy og moro, skjerpe seg og tenke to ganger før de anklager alle som mener en ting, for å være gamle hvite menn, eller for kulturell appropriasjon.

Så kommer spørsmålet: Hvem har rett til å føle seg krenket her? Alle urfolk? De som har noen i familien som er urfolk?

Min tippoldemor var tater. Kan jeg da slenge meg på krenketoget?

Men klaging uten forslag til forbedring er sutring, og det skal jeg ikke holde på med her. Jeg foreslår derfor følgende:

Kan alle minoriteter, urfolk, de som føler seg krenket, og de som liker å føle seg krenket for debattens skyld, samle seg og skrive en bok? En bok om hva vi får lov til og ikke får lov til?

Da blir det så lett for oss som skal på utkledningsfest, å tilpasse oss deres følelser, slik at vi slipper å bruke dagen derpå på å lese leserinnlegg om hvor fæle vi er.

For tross alt er det jo vi som har et sunnere forhold til kostymer, som må passe på at dere ikke blir krenket.

