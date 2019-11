Hvilke råd vil du gi tenåringsforeldre? spurte vi ungdommen. Vi fikk inn over 400 svartekster. Denne teksten var en av juryens favoritter.

• Ikke legg til venner av barnet ditt på Snapchat.

• Ikke se på Ex On The Beach.

• Sokker er ikke kult å få i gave.

• Samme med ullundertøy.

• Ikke prøv å være trendy.

• Ikke vær sur.

• Vær blid.

• Lag matpakke til barna.

• Sett penger over på kortet når man spør. Gjerne litt ekstra.

• Overrask med bakverk på kvelden.

• La barna spise middag hvor de vil.

• Ta hensyn til at barna vil ha egentid.

• Ikke bli sur hvis de spiller spill.

• Barna vet selv når det er lurt å legge seg, du trenger ikke å mase.

• La barna sove så lenge de vil i helgene, og ikke vekk dem tidlig.

• Ikke bli sur for at barna ikke rydder rommet. Det er ikke ditt rom.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.