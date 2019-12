Årets julekalender har tema «livsvisdom fra ungdommen». Dagens luke er skrevet av Agnes Nordvik (17) fra Oslo.

Da jeg var ti år, døde mammaen min av kreft. Jeg fikk tidlig oppleve at det ikke er en selvfølge å få leve med dem man er mest glad i. Det tenker jeg fortsatt på hver dag. Men når jeg tenker på mamma, så smiler jeg også. Jeg kan se henne smile, jeg kan høre latteren hennes.

Mammaen min ble bare 40 år. Det er vondt å tenke på. Det har fått meg til å forstå at livet kan være kort, og da vil jeg bruke tiden godt, gjennom å bruke stemmen min til noe positivt.

Fakta: Årets julekalender i Aftenposten Hva vet vi egentlig om menneske rundt oss og hvilke liv de har levd? Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres altfor ofte brukt mot dem som en hersketeknikk i ulike kommentarfelter. I denne julekalenderen vil vi vise frem at visdom ikke nødvendigvis henger sammen med alder, og at vi alle har noe å lære av hverandre. Derfor deler 24 ungdommer med 24 forskjellige liv noe av sin livsvisdom hver dag frem til jul.

«Bare en liten jentunge»

«Du er bare en liten jentunge med null livserfaring, du har ikke rett til å uttale deg om noe.»

«Du burde låses inne og aldri få si det du mener!»

Siden jeg begynte å delta i samfunnsdebatten som 13-åring, har jeg fått hundrevis av meldinger og kommentarer som disse. Jeg synes det er rart at mennesker går så hardt ut og stempler meg og mange andre ungdommer som noen som aldri har opplevd noe. Hva vet de egentlig om oss?

Helmine Syvertsen

Vi har alle opplevd både vonde og fine ting. Noen er kanskje syke, andre har mistet noen av sine nærmeste, mens mange på en eller annen måte har falt utenfor. Dette er verdt å lytte til.

Liker å ta bilder

Mamma var pressefotograf i Aftenposten. Hun elsket å møte nye mennesker, og hun fortalte levende om dem etterpå! Jeg har fått høre fra mange at de kunne se på et bilde at det var mamma som hadde tatt det. Hun fikk god kontakt med dem hun fotograferte, noe som kom fram i bildene.

Moren min bestemte seg tidlig for at det var fotograf hun skulle bli. Selv liker jeg også å ta bilder, men er mer usikker på hva «jeg skal bli når jeg blir stor.»

Foreløpig skriver jeg mye, holder foredrag og driver med politisk arbeid. Det er veldig givende og gjør at jeg kommer i kontakt med mange forskjellige mennesker fra hele verden. Det er helt rått!

Det eneste kjipe jeg opplever i samfunnsdebatten, er det ødeleggende debattklimaet i sosiale medier. Skråsikre debattanter som gulper opp usaklige karakteristikker av meningsmotstandere.

Livserfaring og alder

Jeg savner mammaen min, men er heldig som har venner og familie som bryr seg om meg. Hver eneste dag kan jeg bli kjent med nye mennesker og jobbe for forandringene jeg mener verden trenger. Det er en stor oppgave, men den blir litt enklere hvis vi lytter og forsøker å forstå hverandre i debatter i stedet for å hetse.

Fakta: Tre kjappe med Agnes om jul Det beste med desember: At man kan bade i snøen, isbade i Oslofjorden og drikke masse kakao hver dag! Slik kommer jeg i julestemning: Bake pepperkaker, gå på skøyter og henge mye med venner! Beste julelåt: Jul i svingen-sangen. Jeg pleide alltid å se på Jul i svingen-kalenderen og elsker den!

For du kan være ung og fremdeles full av livserfaringer. Og uansett hvor gammel du er, har du rett til å mene og å uttale deg.

Jeg mistet moren min som 10-åring. Det har preget meg, men erfaringen gjør ikke nødvendigvis stemmen min viktigere eller meningene mine smartere. Jeg mener at alle fortjener å bli tatt på alvor. Alle har sine erfaringer, som gjør det de sier, verdt å lytte til!

