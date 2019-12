Har du også sett Madagaskar-filmen fra 2005? Den handler om Alex, Marty, Gloria og Melman, som sammen med to aper og fire pingviner, rømmer fra dyrehagen i New York og ender opp på Madagaskar.

Øya blir presentert som et naturparadis uten noe menneskeliv.

Naturparadis uten menneskeliv

25. november skrev Liv Mari Lia på Si ;D om hvordan stereotypier i film og serier er med på å skape fordommer om Colombia og colombianere. Colombia og Madagaskar har til felles at vi ikke hører så mye om dem.

Privat

Når vi blir så lite eksponert for Madagaskar, vil de få gangene vi hører noe om landet, få stor innflytelse på vår oppfatning av det.

I filmen blir Madagaskar til øya med dansende lemurer som nærmest forguder kongen sin, Julien. De er de eneste lokale innbyggerne, en indirekte representasjon av gassere, og skaper et veldig feil bilde av Madagaskar.

Det er lett å tenke: «Gjør det noe at Madagaskar får et paradis-stempel, da?» Når Colombia får narko-stempelet, hvorfor er det da så dumt at Madagaskar blir sett på som et naturparadis med fantastisk dyremangfold? Spesielt når dette til en viss grad stemmer. Naturen på Madagaskar er nemlig unik og spektakulær. For eksempel er 80 prosent av alle artene på Madagaskar kun her på øya, men dette paradis-bildet er dessverre ødeleggende for landet.

Fattigdom, avskoging og klimakrise

For Madagaskar er et land i krise. Nesten fire av fem gassere lever i ekstrem fattigdom, og over 97 prosent lever på mindre enn 5,5 dollar om dagen, ifølge Verdensbanken. Dette gjør landet til et av verdens desidert fattigste.

Madagaskar er helt nede på 161. plass på indeksen for menneskelig utvikling. På samme liste er Norge nummer en.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi tenker ikke over dette når vi ser de søte lemurene og de kule trærne som finnes på øya. Men selv de er i trøbbel, for avskoging er en av de største truslene for Madagaskar. Siden 1950-tallet har rundt 50 prosent av Madagaskars skog forsvunnet.

Hajakely / Shutterstock / NTB scanpix

På grunn av den store befolkningsøkningen på øya, øker også avskogingen for hvert år. Dette er en trussel for klimaet, men det er også en livsfarlig utvikling for alle artene som kun finnes på Madagaskar.

Hva Madagaskar trenger

Disse historiene kommer nesten aldri frem i media her hjemme. Det er sjelden vi hører noe fra Madagaskar i det hele tatt. Dermed blir inntrykket vi har av øya skapt nesten utelukkende av bildene vi får fra tre morsomme barnefilmer.

Øya er pen, har søte aper og kanskje noen pingviner, men Madagaskar trenger mer enn dette.

Madagaskar trenger oppmerksomhet, gjerne kritisk oppmerksomhet, som kan være med på å justere den negative utviklingen landet er inne i. Greta Thunberg vinner ikke klimasaken hvis hun bare får med noen få. Det gassiske folk blir ikke løftet opp av fattigdom uten ordentlig hjelp.

Men mest av alt trenger gasserne at vi ser dem som noe annet enn lemurer i et naturparadis.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.