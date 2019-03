Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Igjen har det vært debatt om bloggere, påvirkningskraft og kroppspress. Tirsdag møttes flere influensere i NRKs Debatten for å diskutere kroppspress og bloggeres rolle. Den viktige diskusjonen endte nok en gang med fokus på enkelthendelser og enkeltpersoners handlinger. Vi blir nødt å legge bort småkranglingen og forsøke å finne en løsning.

Privat

Det er ikke å legge skjul på at skade har skjedd. Utallige influensere har snakket om at de har tatt silikon, en hel del om fiksing på nesen og noen om rumpe-implantater. Bloggere har tatt med følgerne sine til klinikker, gitt ut rabattkoder og reklamert for olje mot strekkmerker. De har uttalt seg om «hip-dips», «thigh-gaps», «hooded eyes», synlig tannkjøtt og hårfester de mener det er noe galt med.

Feil fokus

Felles for alle sammen? De har et anstrengt forhold til utseende og sliter med dårlig selvbilde. De er selv blitt påvirket og har tenkt at de ikke er bra nok som de er. Synderne er i bunn og grunn en del av ofrene.

I mine øyne gir dette influensere en enda større grunn til å gå sammen om endring. Om en løsning på et problem som altfor ofte ender i en diskusjon med feil fokus. De store internettprofilene når allerede ut til hundretusenvis av unge mennesker, så hvorfor ikke bruke plattformene, den enorme påvirkningskraften og stemmen de har til, å gjøre en forskjell?

Tenk på hva de kunne fått til sammen! Latt feilene som allerede er begått, ligge i fortiden og se fremover mot en bærekraftig løsning for alle. For dem selv, bransjen deres og ikke minst følgerne deres.

Gi oss gode grunner

De burde gå sammen om å formidle hvordan man kan dyrke kjærlighet ovenfor seg selv. Formidle hva man burde fortelle personen man ser i speilet, og hva som faktisk definerer et menneskes verdi. Hjelpe hverandre å være gode forbilder. Vise alle som ser opp til dem, at de tar ansvar, bryr seg og også på denne fronten kan få til flotte ting for samfunnet.

For det er ingen tvil om at de allerede bidrar til mye godt på hver sine areaer. De har belyst temaer som psykisk helse og miljøproblematikk, som er viktige kamper å kjempe i offentlig rom. Men det er også denne.

Det er ikke noe nytt, og mange har allerede startet, men debatten har igjen og igjen endt i mye skyldsnakk og lite løsninger. La tirsdags debatt være starten på endringen som sårt trengs.

Gode forbilder

Gi oss gode grunner til å kunne være stolte av forbildene våre. Vi skjønner at man kan gjøre feil, men trenger å se at man lærer av det og vokser.

Vis oss at man kan få til samarbeid tross uenigheter, at konstruktiv kritikk blir tatt på alvor, at det finnes en løsning og at den ikke er å gå i strupen på hverandre igjen og igjen.

Det er viktigere enn noen gang at unge har gode forbilder. Vi kalles nemlig ikke generasjon prestasjon, depresjon og fiksjon for ingenting.

