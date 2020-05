Når du mener noe sterkt nok, står du ofte i fare for ikke å bli tatt seriøst. Dette gjelder spesielt om du er ung, og særlig hvis du i tillegg blander inn litt følelser.

Lidenskapelig engasjement har det med å bli kalt «hysterisk» og «unyansert», og i noen tilfeller må du ta til takke med et medlidende lite klapp på hodet og et «så fint du blir engasjert».

For 15 år siden begynte likevel Aftenposten å ta til motmæle. Selveste «Tanta i Akersgata» inviterte ungdommen inn og utviklet en hel side viet ungdommens engasjement.

2. januar 2005 var Si ;D født, og norsk ungdom fikk et sted de kunne uttrykke seg på sin måte. Og bli tatt seriøst.

Engasjert og provosert

Gjennom 15 år har Si ;D vært en av Norges viktigste debattarenaer for ungdom og unge voksne. Med lekent språk, reflekterte tanker og modige historier har Si ;D-innlegg etter Si ;D-innlegg engasjert det norske folk.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ikke så sjelden får innleggene store ringvirkninger. Eksempelvis rørte Emilia Polbratek (13) Norge da hun i 2012 skrev om hvordan hun ville lage verdens beste sommer for sin kreftsyke lillesøster. Dette startet interessante diskusjoner om livskvalitet og død, og kong Harald hyllet Emilias godhet i sin nyttårstale. I 2016 skrev Nancy Herz (20) den legendariske teksten «Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid starter nå», som sparket i gang en stor bevegelse mot sosial kontroll.

To år senere skapte den 17 år gamle yrkesfageleven Waheed Ahmed Sheikh debatt om hvorfor så få elever fullfører yrkesfag og ble spurt av kunnskapsministeren for råd. I fjor ble 14-åringene Ea Baklund, Ellisiv Aure og Ella Fyhn hovedpersonene på kvinnedagen etter de skrev om #metoo i skolegården.

Muligheten til å bli synlig på denne måten gjør Si ;D avgjørende for mange unge menneskers engasjement. Som Skam-skuespiller og tidligere Si ;D-skribent Ulrikke Falch så fint sier: «Jeg fikk en plattform og mulighet til å føle meg sett og hørt, og jeg opplevde også en form for fellesskap med alle som skrev inn til Si ;D. Sammen var vi provoserte, engasjerte og ville bli tatt på alvor.»

Det har vært flere tusen unge mennesker på trykk gjennom disse 15 årene, og som en stafettpinne er den modige pennen blitt ført videre til stadig nye skribenter med nye temaer på hjertet.

Vi må tenke nytt

Men når vi nå er ved denne milepælen, er det viktig å se fremover og innse utfordringene vi står overfor.

Aftenposten og de tradisjonelle mediene må nå jobbe hardere med å fange oppmerksomheten til leserne i dagens mylder av sosiale medier, blogger og andre informasjonskanaler. Det bekrefter Reuters Digital News report. Rapporten som utgis årlig, viser at særlig unge ofte bruker sosiale medier for å konsumere nyheter.

For å nå de unge må vi tenke nytt, og vi må hele tiden vise at det er verdt å ytre seg hos oss. Dette gjør vi blant annet ved å være mer til stede på de ulike medieplattformene og være mer kreative i hvordan ytringer legges frem. Kanskje vi må prioritere video og andre visuelle måter å kommunisere på?

Morten Uglum

Både unge og gamle er dessuten bekymret for falske nyheter og nett-troll, og vi må gjøre vårt for å vise at vi greier å tilrettelegge for faktabasert og etisk diskusjon også på sosiale medier. Dette kan gjøres ved å delta i debattene og moderere kommentarfelt ettersom det trengs.

Vi må også fortsette å være bevisst på å slippe til så mange perspektiver som mulig. I dagens til tider skyttergravspregede debatt mener mange at sitt eget perspektiv ikke blir lyttet nok til. Alle må føle at de blir tatt seriøst, og vi må som vi alltid har gjort, tillate sterke meninger og sterke følelser.

Lykkes vi med at ulike og uenige ungdommer lytter til hverandres meninger og historier, kan vi forhåpentlig forebygge noe av den mest destruktive og farlige polariseringen.

Optimistisk fremtid

Til tross for utfordringene vi står overfor, er vi optimistiske.

Si ;D fyller 15 år på takket være engasjert ungdom i dette landet. Ungdom som fortsetter å skrive, mene, dele og fortelle. Som fortsetter å kreve å bli tatt på alvor.

Vi vet ikke hvordan Si ;D og norsk ungdomsdebatt kommer til å se ut i årene fremover, men vi er sikre på at ungdom kommer til å fortsette å ville ytre seg på et eller annet vis.

Og vi skal gjøre så godt vi kan for å hjelpe dem.

Ny serie: «Femten i fremtiden»

I forbindelse med jubileet vårt inviterer vi tilbake «Si ;D-legender», skribenter som har markert seg ekstra, og som har vært med å gjøre Si ;D til den viktige debattarenaen den er i dag.

De neste ukene vil ulike Si ;D-legender skriver om da de var 15 år, og om hva som vil være viktig for femtenåringer i fremtiden.

Les de første tekstene her:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.