Du møter meg kanskje i butikken eller ute på tur med hunden. Du ser kanskje bilder av meg på sosiale medier. Jeg ser kanskje ut til å leve som en på min alder.

Ved første øyekast ser jeg ikke nødvendigvis syk ut, men bak den fasaden finnes det så mye mer.

For to år siden ble jeg vitne til at det A4 ungdomslivet jeg levde, ble revet vekk. Fra å sitte på skolebenken og være med venner, til å være lenket fast i sofaen. Plutselig var jeg ensom og hadde store smerter.

Jeg hadde fått diagnosen ME.

Lever et deilig liv?

Jeg er blitt sett på som lat, fordi sykdommen min er «usynlig». Jeg vet hvordan det er når venner og bekjente sier du lever et deilig liv, for alt du gjør er å slappe av. Alle liker jo det.

Feber, konstante bekymringer og et ensformig liv. Det er ikke det jeg definerer som deilig. Ikke nok med alle de fysiske utfordringene sykdommen bringer med seg, skal den i tillegg også rote med tankene dine.

Det er vondt å ha en sykdom uten tidsperspektiv. En sykdom som er så uforutsigbar.

Sykdommen har et svingende forløp, og alvorlighetsgraden kan variere over tid. Noen dager er det litt enklere å stå opp av sengen, andre dager blir du liggende. Noen dager er lyset skrudd på, andre dager ligger du helst under dynen for å få det så mørkt som mulig. Noen dager tar du sjansen på å dra ut, men innser fort at det var dumt dagen etter.

Til tider vil man helst gi opp, fordi man er lei. Lei av at man snart ikke husker hvordan det er å føle seg frisk, eller hvordan det er å sitte på skolebenken igjen. Hvordan det er å jobbe, og generelt hvordan det er å komme tilbake til det normale.

Finne lysglimt

Så kjære deg som mener at man kan tenke seg frisk fra ME, eller deg som mener ME er en motediagnose eller hysteri: Jeg håper du tenker deg om en ekstra gang etter å ha lest dette.

Privat

Jeg kan ikke bare hoppe ut av sengen etter to år med 40 i feber og daglige smerter. Hadde jeg kunnet tenke meg frisk, hadde jeg gjort det for lenge siden.

Tro meg. Jeg vet med sikkerhet at dersom ME var «mote», ville jeg aldri fulgt den trenden.

Fakta: Om Myalgisk Encefalomyelitt (ME) ME er en nevrologisk sykdom som påvirker både kroppens fysiske og kognitive evner. Tall fra 2015 viser at diagnosen påvises hos omtrent én ungdom hver måned. I Norge er det tenåringsjenter som oftest rammes av sykdommen. Det finnes ingen diagnosespesifikk test eller helbredende kur. Utredning består av en rekke undersøkelser for å avdekke om det er andre sykdommer som kan forklare sykdomsbildet. Årsaken til ME er ukjent. Det er påvist funksjonsforstyrrelser i en rekke organsystemer. Biomedisinsk forskning pågår over hele verden for å avdekke årsaksforhold og finne frem til ulike behandlingsalternativer Kilde: ME-foreningen

