Norsk fotball er altfor tilrettelagt for gutter, blant annet med tanke på målet, banen og ballen. Dette gjør at det blir vanskeligere for jentene å spille. For eksempel er målet 2,44 meter høyt og 7,32 meter bredt, og derfor vanskeligere for kvinnelige keepere å dekke.

Vi fortjener å bli likestilte

Kvinnelige spillere får mye tyn i sosiale medier for at spillet går for sakte eller at skuddene er for svake. Det er også store forskjeller i lønnen. Herrer trenger ofte ikke å ha en eller flere jobber ved siden av fotballkarrieren sin. En mannlig idrettsutøver i Norge tjener i gjennomsnitt 435 600kr i året og en kvinnelig tjener 348 000kr i året. Det er stor forskjell.

Jeg synes at lønnen skal være lik, fordi kvinnelige fotballspillere gjør det bra de også. De kan også spille fotball!

Media gir oss ikke nok oppmerksomhet

I Norge er det kun tre toppklubber som har både herre- og kvinnelag. Det er Vålerenga, Stabæk og Lillestrøm. Jeg synes det bør være flere klubber i eliteserien som satser på kvinnefotball, og samarbeidet mellom lagene bør være bedre uavhengig om det er herrer eller kvinner.

Når det er kamper i eliteserien blir disse ofte reklamert for i aviser og mediene, mens når det er damekamper, blir det så vidt nevnt for noen. På kampdager har flere eliteserieklubber «fanzone» der det er forskjellige aktiviteter og intervjuer med noen av spillerne. Det er også flagg og plakater rundt stadion på herrekamper. Hvorfor kan det ikke være sånn på kampdagen til damene?

Vi må fortsette å løfte frem damefotballen

Jeg vet at Obos jobber veldig mye med damefotballen nå, men vi trenger at flere blir med og bidrar til å løfte frem damefotballen.

Det er faktisk ikke sånn at vi bare står ute på banen og ser pene ut. Vi går i dueller, takler, scorer mål, finter og har et fantastisk samhold og engasjement, på lik linje med guttene.

Vi fortjener å bli satt pris på!

