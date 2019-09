Jeg tror de fleste av oss har fått kjeft av mor eller far for å ha spilt for lenge og for mye. Da sier de som regel at spilling er dårlig for deg, at du får firkantede øyne eller at du mister sosiale ferdigheter. «Nå må du skru av den spillboksen og komme deg ut», har jeg hørt flere ganger. Men er det de sier, virkelig sant? Er spilling virkelig så dumt?

Heldigvis en myte

Først og fremst vil jeg si med sikkerhet at vi ikke får firkantede øyne av å se på TV eller spille videospill. Dette er heldigvis bare en myte. Dersom dette var sant, tipper jeg at de aller fleste butikker hadde vært utsolgt for solbriller. Det at mye spilling kan gi dårligere syn, er derimot en annen ting.

Det er heller ikke nødvendigvis sant at du mister dine sosiale ferdigheter. Du kan spille med andre og snakke med dem gjennom en mikrofon eller ved å skrive i en chat. Spiller du "solospill" hele dagen er det noe annet, men man får fortsatt litt sosial læring av å se på hvordan karakterene i spillene kommuniserer. Det er kanskje ikke mye, men det er i alle fall litt.

Forskere sier også mye forskjellig om temaet. Noen forskere sier at spilling gjør deg slapp og overvektig. Andre forskere mener for eksempel at spilling kan lære deg å kommunisere, samarbeide og å utvikle språk. Jeg tror ikke spilling er dumt.

Hoppe inn i ditt eget univers

Det kan hjelpe folk og gjøre folk glade. Verden kan være et tøft sted, og innimellom kan det hende at du ikke helt vet hva du skal gjøre. Da er det veldig fint å ha et sted du kan dra til hvor du har det bedre og føler at du får til noe.

Se for deg dette. Du kommer hjem fra en lang dag på skolen. Du er skikkelig sliten og orker ikke gjøre noe som helst. Da er det fint å sette seg ned foran PC-en, Playstation eller TV-en. Kanskje har du til og med en egen spillkanal på Youtube hvor du legger ut videoer daglig?

Jeg tror spilling kan hjelpe med depresjon og få deg til å tenke på noe nytt. Har du en dårlig dag, kan du bare hoppe inn i ditt eget univers og ikke tenke på noe annet enn hvordan du skal ta den siste bossen.

