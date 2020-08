Partilederne blir dårligere forbilder for hvert år som går | Nicolai Østeby

Nicolai Østeby (17) 1. nestleder, Agder Unge Høyre

6 minutter siden

Årets Arendalsuke ble ikke som før, men for Unge Høyre-poliiker Nicolai Østeby (17) er det én ting som er uforandret: tonen i partilederdebatten. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Det eneste jeg satt igjen med etter partilederdebatten, var utallige avbrytelser, hersketeknikker og frekke etterslengere.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Ah, Arendalsuka! Mange tenker kanskje det er en uke hvor nerder, rådgivere og journalister samles for å diskutere med vanskelige ord for å høres smarte ut på TV. Da tar man ganske feil.

Jo da, det er nok av nerder som bruker vanskelige ord, men for de fleste av oss er Arendalsuka en mulighet til å samles for å lære mer om politikk og demokrati. Arrangørene kaller det «demokratiets dansegulv», som etter min mening er et ganske treffende slagord.

Men «demokratiets dansegulv» er ikke bare et flåsete slagord, det er også et løfte om gode diskusjoner, og det er ikke et enkelt løfte å holde i 2020. Stadig flere demokratiske samfunn opplever mer polarisering, tøffere debattklima og mindre vilje til diskusjon i åpne fora.

Fakta Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. Vis mer

Derfor er det ganske trist å følge med på utviklingen i Norge også, som går i samme retning. Og partilederdebatten er et godt bevis på akkurat det.

Verre og verre

Partilederdebattene er de siste årene bare blitt verre og verre. Jeg, som mange andre, hadde i år gledet meg til å se landets ledere diskutere hvordan vi skal løfte Norge ut av koronakrisen, hvordan vi skal få folk i jobb og samtidig sikre liv og helse. Det ble det slett ikke noe av.

Helt ærlig? Det eneste jeg satt igjen med, var utallige avbrytelser, hersketeknikker og frekke etterslengere, akkurat som året før.

Nicolai Østeby (17), 1. nestleder Agder Unge Høyre. Privat

I stor kontrast til ungdomspartilederdebatten virket det ikke som om partilederne selv i det hele tatt var interesserte i å høre på motstanderne sine. Og da kan man stille det åpenbare spørsmålet: Hva var poenget med debatten?

Se en gjeng voksne mennesker stå og skrike til hverandre som i et dårlig ekteskap hvor ingen vil ha terapi? Nja, noe sånt, men forskjellen er at disse voksne menneskene er forbilder. Forbilder for andre voksne, men spesielt for unge engasjerte som meg selv.

Skal være forbilder

De er forbilder for unge engasjerte som stadig blir fortalt at mobbing er galt, og at man ikke skal snakke i munnen på hverandre. Som stadig mottar hets og sjikane for engasjementet vårt.

Vi får nesten daglig kommentarer på nett om at vi er «ubetydelige idioter», «hyklerske babyer», «klimafanatikere» og «bortskjemte drittunger».

Det kan nesten virke litt dobbeltmoralsk, og det er det. Men vi står i det likevel, fordi vi også vil svinge på demokratiets dansegulv.

Nei, Norge er ikke verst. Vi er et av de beste demokratiene i verden, men vi må ikke ta det for gitt. For selv om vi lover å holde løftet om at gode diskusjoner må ligge til grunn i vårt demokrati, har vi sett altfor mange eksempler på det motsatte.

Bekymrer meg for ordskiftet

Så ja, det bekymrer meg at partilederdebatten, selve hovedscenen på dansegulvet, går i retning av mer polarisering og et tøffere debattklima. For hvis ikke landets øverste ledere kan avstå fra det engang, hvem skal da klare det?

Vi har lovet oss selv gang på gang at «aldri mer». Aldri mer hat og aldri mindre demokrati. Det løftet skal vi alle holde, men da trenger vi forbilder som virkelig viser vei, og som selv tar ansvar for et seriøst offentlig ordskifte. På partilederdebatten ser jeg ikke de forbildene.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.