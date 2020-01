Norge, jeg spør om dere vil høre på Nederland? Jeg spør fordi jeg elsker Norge.

Jeg elsker landet med fjelltopper dekket av snø, med langstrakte skoger fylt av elg, med vakre fjorder omringet av grønt, med isbelagte øyer opplyst av nordlys.

Jeg elsker dette landet, men jeg er redd vi holder på å drukne det.

På sukkeroverskudd

Se for deg Kåre som lever på brus. Istedenfor melk til frokost og vann til lunsj drikker han cola, solo, 7-up og så videre. Hvorfor? Fordi det smaker bedre, pluss det er jo det alle andre gutter på hans alder drikker også.

Men ganske snart har han mistet tannemaljen på grunn av syren og har diabetes på grunn av sukkeroverskudd. Så bestemmer vennen hans seg for å kutte ned brusinntaket med 25 prosent i løpet av det neste året.

Kåre har mulighet til å gjøre det samme, men klarer han å motstå den kortvarige fristelsen brusen gir ham?

Det vi gjør mot vårt kjære fedreland, er ikke langt ifra dette. I 2016 startet 23. konsesjonsrunde, der staten delte ut oljelisenser lenger nord enn noen gang. Dette førte til at Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte staten på grunnlag av grunnlovsparagraf 112, som gir nålevende og fremtidige generasjoner rett til et levelig miljø.

I 2018 ble staten frifunnet i Oslo tingrett, vi venter nå på dommen fra Borgarting lagmannsrett. Samtidig som vi venter, er Nederland blitt dømt i høyesterett til å kutte klimagassutslippene sine.

Vant i høyesterett

Jeg er opprinnelig fra Nederland, men har vokst opp i Norge. Når familie fra Nederland spurte meg hvordan det var å bo her, fortalte jeg om å gå ut døren og møte to meter med snø. Jeg fortalte om den gangen jeg sto på ski og så elg, fortalte om den gangen jeg dro opp til hytta og grillet.

20. desember vant den Nederlandske miljøstiftelsen Urgenda frem i høyesterett med kravet om at regjeringen må sette i gang hastetiltak for klimaet.

MIKE CORDER / AP

20. desember var en dag jeg burde ha feiret, men det var umulig. For hvordan kunne jeg feire når hjemlandet mitt Norge fortsatt sakte, men sikkert holdt på å drukne?

20. desember fortalte bestemoren min med stolthet at Nederland skulle redusere utslippene med 25 prosent innen de kommende 12 månedene. Hun sa hun hadde kjempet og vunnet denne kampen for meg.

Jeg håper jeg kan si det samme til barnebarna mine når den tid kommer.

Viser at det er mulig

Jeg håper at jeg i januar kan si at staten vår har sagt nei til 23. konsesjonsrunde. Aldri før har menneskerettigheter blitt brukt som et argument i et klimasøksmål, men Nederland har vist oss at det ikke bare er mulig å bruke dem; det er mulig å vinne med dem.

Jeg tenker det er på tide at Kåre lytter til vennene sine og kutter ned på brusinntaket. Vi må slutte å gi Norge olje til frokost og starte å ta vare på landet vårt slik at barnebarna våre kan bo her i fremtiden.

Kjære dommere, kjære regjering, kjære nordmenn, kjære Norge, vær så snill å lytte til Nederland. Jeg spør som nederlender.

Jeg spør som nordmann. Jeg elsker Norge som det stiger frem, men la det stige over vannet, ikke drukne under.

