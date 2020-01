Jeg går bare på ungdomsskolen og har allerede følt på kroppspresset en god stund

Presset blant unge om å se perfekt ut, og å være det, øker og øker. Hvordan kan vi da tillate at toppbloggere med flere hundre tusen følgere igjen og igjen reklamerer for både plastisk kirurgi, spraytan, slankepiller og mye annet for å fikse på egen kropp?

Flere tusen unge jenter sitter hver dag og blar gjennom reklamebilder og blogginnlegg om hvordan de kan se «finere» ut. Hvorfor tillater vi dette?

Det er jo akkurat disse reklamene og innleggene som skaper kroppspresset, som alle sier de er så imot.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Blogginnlegg om hvilke rabattkoder du må bruke for å få 20 prosent rabatt på fillers i leppene, Botox og så videre, er bare et par tastetrykk unna.

Flere og flere butikkjeder får såkalte «influensere» til å reklamere for sine produkter på sosiale medier.

Vi blar gjennom flere hundre bilder på Instagram hver dag av jenter som ser «perfekte» ut. Noe jeg tviler på at mange er klar over, er at mange av disse bildene er blitt redigert eller photoshoppet.

Feil vi ikke visste om

En ting jeg har lagt merke til er blitt veldig populært, er å legge ut innlegg om sine egne komplekser. Mange av bloggerne sier dette er for å være åpne, og de sier at de vil hjelpe andre ved å være ærlige om sine problemer.

Men er dette virkelig den rette løsningen?

Hjelper det virkelig å sitte og snakke om hva du ikke synes er bra med deg selv, at du har "så små lepper”, og at du synes pannen din er «for lang»? Nei.

Det eneste som skjer, er at usikre, unge mennesker begynner å tenke over ting ved sin egen kropp, som de kanskje aldri har tenkt over før. «Har jeg også litt små lepper?»

Er det riktig at disse menneskene, som får oss til å føle at vi ikke ser bra nok ut og at vi må endre på oss selv, er våre forbilder? Flere jenter utfører jo faktisk kosmetiske operasjoner, eller kjøper piller, kun fordi noen bloggere har gjort det samme og ser bra ut.

Noe må endres

Jeg går fortsatt bare på ungdomsskolen og har allerede følt på dette kroppspresset en god stund. Det er jeg sikker på at mange andre på min alder også har.

Det jeg synes er verst, er at mange unge faktisk aldri får vite at bildene de ser hver dag, som oftest er manipulert.

Noe må skje! Kroppspresset er stort nok til å ødelegge barndommen vår. Unge jenter over hele verden sitter hjemme foran speilet sitt og leter etter «feil».

Vi sitter og sammenligner oss med dem som ikke er ekte, de som har endret på alt, og vi sitter der og tenker at de er fasiten på hvordan vi skal se ut.

Skal bloggere virkelig få lov til å skrive hundrevis av innlegg om kompleksene sine, som fører til at vi unge ender opp med å se etter de samme «feilene»? Jeg synes ikke det. Noe må endres.

