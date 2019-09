Konkurranse for ungdom! Hvilke råd vil du gi tenåringsforeldre?

Det er nok ikke alltid like lett å ha tenåringer i hus. I vår nye konkurranse vil vi høre fra dere som er unge selv.

Vi spør: Hvilke råd vil du gi til tenåringsforeldre?

Sjanger og innhold er valgfritt, så lenge du svarer på oppgaven. Du kan for eksempel skrive debattinnlegg, lage en liste eller skrive dikt. Du må mer enn gjerne illustrere eller lage film. Hva burde norske tenåringsforeldre vite, som de ikke allerede vet?

Premier:

1. plass: 3000 kroner

2. plass: 2000 kroner

3. plass: 1000 kroner

I tillegg vil vinnerne og de beste bidragene publiseres i Aftenposten og på ap.no.

Frist: Tirsdag 15. oktober klokken 9.

Hvordan delta? Send bidraget til sid@aftenposten.no innen fristen og merk e-posten med «konkurranse». Legg også ved fullt navn, adresse og fødselsdato. Du må være mellom 13 og 21 år for å delta. Om du ønsker å være anonym på trykk, må du skrive det i mailen.

Juryen: Juryen består av journalister fra Si ;D og Aftenpostens debattredaksjon, i tillegg til Bjørn Egil Halvorsen, programleder for Aftenpostens podkast for foreldre, Foreldrekoden.

Vi kommer til å legge vekt på kreativitet og budskap. Du trenger absolutt ikke være verdensmester i grammatikk for å vinne. Det er innholdet som er viktigst!

Hvor skal du begynne? Det er helt opp til deg, men her er litt inspirasjon: Hva burde foreldre vite som de ikke allerede vet? Skal de bruke ungdommelige ord? Være til stede på sosiale medier? Burde de se på Ex on The Beach? Er det nødvendig å ta samtalen om blomstene og biene? Hvor strenge skal de være? Hva er den perfekte balansen mellom venn og grensesetter?

Vi gleder oss til å lese!

Lykke til!

Pssst. Dersom du er lærer, må du gjerne tipse elevene dine om konkurransen.