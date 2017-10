Dette innlegget stod på trykk i «det fossile hjørnet» på Si ;D 18. oktober.

Testing av elever i forbindelse med karaktersetting i gym er feil.

Testing skal kun brukes for at eleven kan ERFARE hva det innebærer å gjennomføre en test, ikke for å bli vurdert på ferdigheter eller (idretts)prestasjoner.

Ta det opp

I kroppsøving, som i andre skolefag, skal elever få muligheten til å medvirke og oppleve hva læring av og i bevegelse gjør med dem og betyr for dem.

De skal bli oppmuntret til å bruke og å oppdage egne ressurser.

En av hensiktene med faget er «å utvikle livslang bevegelsesglede». At elever gir uttrykk for at de erfarer å grue seg til kroppsøving, er urovekkende.

Jeg oppfordrer alle elever som har skrevet om dårlige erfaringer her på Si ;D, til å ta det opp med sin lærer og skoleleder.

Oppdraget med å undervise i kroppsøving er underlagt læreplaner og formål som skal følges.

Elevene må si fra dersom de møter en praksis som får dem til å føle seg dumme, eller på andre måter ikke blir sett eller anerkjent for den de er.

Må komme lærere til gode

Det er fint at elever skal uttrykke sine meninger og refleksjoner på Si ;D, og meningene må komme lærere og skoleledere til gode.

Takk til dere som skriver. Jeg vil bringe det videre til alle som har ansvar for utdanning av nye kroppsøvingslærere, samt for studentenes praksisundervisning.

Jeg oppfordrer elevene til å snakke mer om sine erfaringer i kroppsøving – deres stemmer er avgjørende for at vi som har ansvar for undervisningen, følger fagets undervisning med et kritisk blikk.

