Ikke alle helter går med kapper. Noen går med hvite sykehusskjorter.

I Aftenposten leste jeg om kreftsyke Christine Koht, og om hvordan ansiktet hennes hadde forandret seg på grunn av behandlingen. Første gang jeg så bildene, fikk jeg sjokk. Jeg skammer meg over å si det.

Jeg skammer meg over den biten inni meg. Den som ikke fikk ordentlig medfølelse med henne før utseendet ble ugjenkjennelig. Som om ansiktet, bare innpakningspapiret til bevisstheten under, var viktigere å redde enn et liv?

Frykten for å miste eget ansikt var umiddelbar og overveldende. Ikke bare fordi et tiltalende ansikt gjør verden til et enklere sted å leve, men fordi et annerledes utseende kan gjøre alt så mye tyngre.

Vi mennesker er noen fordomsfulle skapninger. Gjennom tusenvis av år med evolusjon er vi blitt programmert til å frykte alt som er annerledes. Annerledes er skummelt.

Later som ingenting

Jeg merker at blikket mitt automatisk trekkes mot alle med et utseende som ikke ligner mitt. Så prøver jeg å late som ingenting. Men det er jo for sent. Skaden er allerede gjort.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. X

Man kan tenke at ett blikk ikke skader. Men det er ikke ett blikk. Det er summen av jungelen av stirrende øyne og overraskede fjes. Jeg vet at jeg ikke hadde vært modig nok til å gå ut.

For noen uker siden røk jeg korsbåndet. På ingen måte sammenlignbart med en alvorlig diagnose. Men likevel, hevelsen fikk meg til å sky skjørt og kortbukser som pesten. Ikke engang 25 grader og sol kunne lokke meg ut fra mine mørke jeans.

Og krykkene tok fra meg all lyst til å møte verden, jeg var livredd for at folk skulle se på meg som annerledes.

Innsikten skremte meg.

Ikke sunt for noen

Og jeg tror Koht har så rett. For med én gang jeg visste mer om årsaken til forandringen hennes, virket det mindre skremmende. Så jeg lover å gjøre butikkturen så enkel som mulig for alle som våger seg ut.

Jeg skal gjøre mitt for at flest mulig kan tørre å leve det livet de fortjener. Ikke fordi du er mer eller mindre vakker, men på grunn av kraften du har i å være til. Naturretten må være hevet over resten.

Du trenger ikke å gjøre deg fortjent til en plass på bussen eller gaten. Det er ingen kriterier du må oppfylle for å gå ut av huset. Du har rett på kroppen din, uansett hvilken form den har.

Og din verdighet som menneske kan ingen ta ifra deg. Vi må slutte med denne utseendefikseringen. Det er ikke sunt, hverken for oss selv eller andre.

En ny helt

Jeg er ikke like modig som Christine Koht. Ikke i nærheten. Men jeg skal bli modigere. Jeg skal gå med krykkene mine, med hevet hodet og miniskjørt, og jeg skal ikke skamme meg over et kne som har latt kroppen min utfolde seg. Og jeg håper at vi kan normalisere det mest naturlige av alt sammen. Kroppene våre.

For det vil komme dager da de ikke ser ut som vi ønsker. Og hvis vi kunne akseptere det, glemme dette skjøre innpakningspapiret for et øyeblikk, da kunne vi kanskje overvinne frykten. Og det kan umulig gjøre verden til verre sted.

Men uansett hva som skulle skje, så har jeg funnet en ny helt. Og oppdaget en ny sannhet. Ikke alle helter går med kapper. Noen går med hvite sykehusskjorter.

