Kunnskapsministeren svarer: – Det blir ikke flere eksamener

Torsdag skrev Mina Jørgensen Bergem (19) fra Sosialistisk Ungdom at hun er kritisk til regjeringens forslag om å innføre eksamen i kroppsøving, gym, musikk og kunst og håndverk. Nå svarer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Til høsten får alle elever i skolen nye læreplaner i fagene. Når innholdet i skolen endres, må vi også gjøre noen endringer i vurdering og eksamen. Jeg har ikke foreslått å innføre flere eksamener.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg har foreslått at elever som skal opp i muntlig eksamen i 10. klasse, også skal kunne komme opp i de praktiske og estetiske fagene, ikke bare de teoretiske. Det blir med andre ord ikke flere eksamener, men vi vil utvide antallet fag du kan komme opp i.

Jeg er helt enig med Bergem fra Sosialistisk Ungdom i at praktiske og estetiske fag ikke er det samme som teoretisk matematikk. Men la meg være helt tydelig: Eksamen skal ikke gjøre noen fag i skolen mer teoretisk. Tvert om så skal flere fag bli mer praktiske og utforskende.

Det er allerede fire fylker som har testet ut det som kalles muntlig-praktisk eksamen i praktiske og estetiske fag. Utdanningsdirektoratet har evaluert dette og 77 prosent av elevene syns det bør innføres for alle i hele landet. Mange lærere sier at holdningene til fagene har endret seg, og at de mener eksamen kan bidra til å styrke statusen til fagene.

Jeg mener eksamen i disse fagene kan bidra til å heve statusen, samtidig som det sørger for at elevene får vist seg fra andre sider enn det dagens eksamensordning legger opp til.

Har du fått med deg disse?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.