Årets julekalender har tema «livsvisdom fra ungdommen». Dagens luke er skrevet av Maya Golan (20) fra Fjellstrand.

Verden blir stadig mer mangfoldig. Hverdagen er yoga før frokost, etterfulgt av chiapudding. Under lunsjen diskuteres det uenigheter rundt konflikter og kriger, mens det avtales hvilken dag man blir med hverandre inn i ulike bedehus.

Vi lever i et samfunn med økt aksept for kulturforskjeller, ulike syn på livet og tro. Men med et stadig rikere kulturmangfold følger også et ansvar.

Jeg som jøde satt nylig i et panel med blant annet en buddhistisk prest, en muslim, en humanetiker og en prest i Den norske kirke.

Ingen av oss kjente hverandre fra før. Noen var troende, en var agnostiker og jeg er selv er en kulturell jøde som ikke vet hva jeg tror og ikke tror på. Med andre ord hadde vi meget ulike livssyn, og i tillegg var vi fra ulike aldersgrupper og kjønn. Vi var veldig ulike, men én ting vi alle hadde til felles, var respekten for hverandre.

Vi kunne le sammen

Formålet med samtalen var å vise at til tross for våre ulike tro- og livssyn, så snakket vi sammen med toleranse, aksept og respekt.

Det beveget meg å ta del i en så givende samtale, og vi kunne spøke med egne og hverandres tro og regler uten at det endte i annet enn latter fra salen.

«Hvor mange muslimer er det her?» spurte muslimen på den ene skolen vi besøkte. To rakk opp hånden. Hun rettet fokuset deres vei og sa med et smil om munnen: «Hvis dere tror hallal er vanskelig, prøv å spise koscher. Vi hadde aldri klart det!»

Med et mangfoldig samfunn slik vi har i dag, er slike samtaler på tvers svært viktig for å bli kjent med «den andre». Panelet viste meg, og mange andre, at det er fullt mulig å leve godt i et mangfoldig samfunn så lenge vi klarer å ha åpen dialog, lytte til hverandre og akseptere at alle ikke må tro og mene det samme som en selv.

Interesser deg for det ukjente

Men nå er det sånn at de færreste tar del slike paneler, og heldigvis er det mange andre enkle tiltak som kan bidra til at vi møter hverandre på tvers av religioner og kulturer.

Interesser deg for de ukjente og møt «den andre» med et åpent og nysgjerrig sinn. Vis interesse gjennom dialog og spørsmål. Ta deg tid til å besøke åpne Gudshus.

For hadde det ikke vært for ulike kulturer, hadde vi for eksempel gått glipp av smaksrike opplevelser rundt middagsbordet. Hadde det ikke vært for yoga og mindfulness, hadde vi hatt vonde rygger og ruskete sjeler. Hadde det ikke vært for at vi har vokst opp med mennesker av ulik etnisitet og tro, hadde vi vært redde for det ukjente.

«Den andre» blir en stadig større del av oss, og vi blir mer og mer ett fellesskap.

God jul. Gledelig Hanukka. Og til dere som ikke feirer noen helligdager i desember; håper dere har en gledelig vinter.

