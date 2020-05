Som 15-åring var det hjerteskjærende å være vitne til den enormt urettferdige hverdagen barn på min alder møtte på i Afghanistan. Derfor skrev jeg en tekst i Si ;D som skulle vise seg å forandre livet mitt.

Ville hjelpe

Vold. Fattigdom. Flukt. Utrygghet. Død. Dette er ordene som beskrev hverdagene til afghanere flest. Samtidig følte jeg at det internasjonale samfunnet sviktet afghanske barn. At vi sviktet. At jeg sviktet dem.

Fakta: «Femten i fremtiden» I år feirer Si ;D 15 år! 2. januar 2005 lanserte journalist Liv Skotheim Si ;D-siden i Aftenposten. Hun ville skape en plattform hvor unge kunne uttrykke seg og bli hørt. Det lyktes hun med. Gjennom disse 15 årene har flere tusen unge vært på trykk hos oss, og mange har engasjert, berørt og provosert det norske folk. I forbindelse med jubileet vårt inviterer vi tilbake «Si ;D-legender», skribenter som har markert seg ekstra, og som har vært med å gjøre Si ;D til den viktige debattarenaen den er i dag. De skriver om da de var 15 år, og om hva som vil være viktig for femtenåringer i fremtiden. Her får du et gjensyn med Pamir Ehsas. Etter det første innlegget hans som rettet søkelys mot afghanske barn som ikke får går på skole, var Ehsas aktiv i Si ;D i mange år. I løpet av denne perioden startet han organisasjonen Brighter Tomorrow som jobber for å forbedre forholdene for barn i Afghanistan. Han har også vært ungdomsdelegat i FN.

Så lenge jeg kunne huske, har jeg ønsket å stoppe urettferdigheten afghanske barn møtte på. Som tenåring bestemte jeg meg derfor å grunnlegge Brighter Tomorrow.

Om jeg så kunne hjelpe ett barn, ville det bety all verden for meg.

Jeg hadde hverken tilgang til ressurser eller nettverk, og overalt ble jeg møtt med lukkede dører. Det var da alle odds var imot meg, når lyset i enden av tunnelen virket til å forsvinne, at jeg satte ord på urettferdigheten jeg følte.

«Du har kanskje overhørt deres rop om hjelp, men jeg ønsker at du hører mitt.» Slik lød innlegget mitt som ble publisert i Si ;D for 6 år siden.

Vil bli bedre

Seks år senere har arbeidet vårt med Brighter Tomorrow sikret utdanningen til mer enn 2000 barn og unge i Afghanistan, og en overvekt av disse barna er jenter.

Jeg ønsker å adressere denne teksten til deg, til fremtiden. Den ufiltrerte sannheten er at i søken på å realisere drømmene dine, vil du møte på motgang. Du vil møte på utfordringer. Det vil virke uoverkommelig.

Det er under de vanskeligste tidene jeg vil at du skal minnes at enhver utfordring har sitt vendepunkt. Det vil bli bedre. Du vil lykkes.

Hold motet oppe. Fordi verden er avhengig av at ildsjeler som deg realiserer drømmene sine.

Tre kjappe med Pamir Ehsas:

Hvordan var det å skrive i Si ;D?

Helt uvirkelig! Som Si ;D-kommentator oppsto også et av mine livs viktigste begivenheter når jeg fikk intervjue heltinnen Malala.

Er det noe du angrer på at du skrev eller ikke skrev? Jeg har angret litt på at jeg ikke fullførte en påbegynt tekst som trakk linjer mellom afghanske kvinner i dag og skildringene til Camilla Collett i Amtmannens Døtre.

Hvordan kan vi sørge for at ungdom får en enda tydeligere stemme i samfunnsdebatten i tiden fremover? Jeg synes alle store medieaktører bør sette av spalte- og nyhetsplass til barn og unge hver eneste dag. Det er veldig trist at samfunnsdebatten for barn og unge nærmest kun skjer i Aftenposten i dag.

