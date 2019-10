Vi har alle tenkt «hvorfor i all verden gjør vi det her?» når vi sitter midt i en analyse av et eller annet gammelt teaterstykke. Vi tenker kanskje at det hadde vært best om disse eldgamle forfatterne ikke hadde blitt forfattere.

Det føles ut som om vi har fått en stor floke av Ibsen, dukkehjem og villender i hendene og skal løse den. Hva er det dere lærere forventer av en gjeng hormonfylte tenåringer?

Mens vi prøver å legge disse frustrasjonene vekk og tolker og jobber med teksten, får vi kanskje et annet perspektiv. Det er ikke før vi er ordentlig i gang, eller kanskje helt ferdig, at vi forstår hva forfatteren vil. Når vi begynner å forstå hva dette eldgamle teaterstykket virkelig handler om, kan kanskje til og med vi, hormonfylte tenåringer, få noe ut av det?

Går aldri ut på dato

Alle har vel tenkt «hvorfor skal jeg lese det her nå i 2019?». Henrik Ibsen levde på 1800-tallet, det er sant, men Ibsen går aldri ut på dato. Temaene som går igjen, er sannhet og frihet, og de vil aldri slutte å være relevante. De temaene henger også sammen, du har ikke frihet uten sannhet, og du har ikke sannhet uten frihet.

Hvis vi bruker Et dukkehjem som eksempel, er likestilling fortsatt aktuelt. I mange yrker hvor kvinner og menn jobber likt, tjener fortsatt menn mer enn kvinner. Over hele verden er kvinner fortsatt undertrykt. At Nora hadde mot til å stå opp for seg selv, gir kanskje kvinner mot i dag? Altså er det Ibsen ville frem til med stykket i 1879, fortsatt relevant.

Fortsatt relevant

I En folkefiende møter vi Dr. Stockmann som vil si ifra om noe som er galt, men de rundt ham vil ikke møte sannheten. Her er temaet blant annet ytringsfrihet. I Norge er vi så heldige at vi har ytringsfrihet, men slik er det ikke overalt rundt om i verden. Flere steder blir de som sier ifra om det de mener, straffet, fengslet og i verste fall drept.

En folkefiende handler også om å våge å stå alene. Dr. Stockmann står alene fordi han vil fortelle sannheten, mens de rundt han er uenige. Det tror jeg alle har kjent på. Vi tør ikke å si hva vi mener fordi vi er redde for å stå alene. Det temaet er hvert fall relevant for usikre hormonfylte tenåringer, eller hva? Hvor mange ungdommer går ikke rundt i de nøyaktig samme klærne kun på grunn av merket? Vi er redde for å si det vi mener, skille oss ut og stå alene.

Vi har mye å lære

Når vi leser disse Ibsen-stykkene, kan hovedpersonene høres litt gale ut, men jeg tror vi har mye å lære. I 2019 tenker jeg det er nesten mer viktig enn noen gang å stå opp for det som føles riktig for en selv. Vi trenger å finne oss selv, slik Nora gjorde, og gjøre det vi selv synes er riktig, slik dr. Stockmann gjorde. Vi har så mye å lære.

Vi sitter nok og sutrer litt før vi skal legge ut på «Ibsen-ferden», så vi trenger å bli pushet til å lese stykkene. De er jo så viktige og gir oss så mye tilbake. De kan virke umulige og kjedelige ved første gjennomlesing, men vi må ta oss tid og prøve å forstå hva Ibsen vil fortelle oss. Han er kanskje gammel, og død for den saks skyld, men likevel desidert viktig for vår og de kommende generasjonene. Tekstene er like relevante i dag som de var på Ibsens tid.

Lenge leve Ibsen, som aldri går ut på dato!

