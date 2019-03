Delegater på Arbeiderpartiets landsmøte – la oss legge denne saken død en gang for alle!

Om noen dager sparker Arbeiderpartiet i gang sitt landsmøte, og igjen skal vi i Arbeiderpartiet måtte bruke dyrebar taletid på å diskutere saken om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dette er en kamp som miljøbevegelsen har stått for i over 30 år, og endelig ser det ut som at vi kan få et historisk stortingsflertall mot å åpne disse sårbare områdene for oljeutvinning.

I løpet av 2018 og 2019 har en miljøvind feid over fylkespartiene i Arbeiderpartiet, og man har nå 11 av 15 fylkespartier med vedtak for å gå inn for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Tydelige valg

For mange er dette den symboltunge miljøsaken som holder hele partiet tilbake fra å kunne snakke om miljø- og klimapolitikk på en troverdig måte.

Vi tapte valget i 2017 på en for utydelig politikk, ikke minst i spørsmål om klima og miljø. Dette landsmøtet bør vi bruke på å gjøre tydelige valg.

Et varig vern mot petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja er det tydeligste vedtaket vi kan gjøre.

Noen prøver å påstå at varig vern mot petroleumsvirksomhet visstnok skal være et vern mot andre næringer i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det er en grov feilslutning, ikke minst all den tid vår kamp for vern er en kamp for fiskerinæringen, turismen og lokalbefolkningen i Nord: Varig vern mot petroleumsvirksomhet er et signal om at vi aldri vil godta olje- og gassvirksomhet i disse sårbare områdene. Og kun det er godt nok.

Legge den død

Alle miljøfaglige råd viser at man ikke burde åpne for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ved å si ja til et varig vern i disse områdene, sier vi ja til mange år med fiskerinæring og turisme, som tross alt vil stå for flere arbeidsplasser enn en eventuell oljeutvinning.

Vi som er for å verne områdene, er lei av å diskutere en sak der flertallet av befolkningen og våre egne velgere er enige i at man burde verne.

Så kjære delegat på Arbeiderpartiets landsmøte – enten du er en gammel traver eller du reiser som utsending for aller første gang! La oss en gang for alle legge denne saken død, slik at vi kan fokusere på alt det andre i miljø- og klimapolitikken som vi har å fronte frem mot valget i høst.

