Lat meg fortelje deg om eit av Daudens andlet. Du veit godt om det, men ein kvir seg gjerne frå å dvele for mykje over det.

For denne gongen er ikkje Dauden med svart kappe slemmingen, og me mennesker er ikkje offeret med uskuld. Denne gongen er det me som ber kappa.

Meiningslaus daud

I sumar jobba eg langs kysten og på øyer som strandryddar. I fire veker stod eg med baken i veret og plukka rusk og rask etter privatpersonar og næring. Mengdene søppel er oppskakande.

Privat

Lite gjorde meg so skaka opp som eit av funna. Som oppfostra på gard veit eg godt at daud og liv går hand i hand. Dei kan ikkje eksistere utan kvarandre. Men dauden i dette tilfellet er so komplett meiningslaus.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Sauen hadde sete seg fast i pakkeband. Det er ikkje eit altfor uvanleg funn som strandryddar, at dyr har sete seg fast, men dyra er då stort sett i live og me kan få dei laus utan at dei blir skadde.

Dette dyret hadde vore der lenge. Det var meir enn daudt.

Søppel drep

Lat meg fortelje deg litt om dyret: etter storleiken å døme var det eit lam. Ingen horn – altså søye. ID-merka var borte, teke med vind eller rovdyr.

Dauden til dette lammet blei nok verken vakker eller rask. Kanskje svelt ho ihel. Meir sannsynleg tiltrakk ho seg rovfugl der ho sto fast.

Privat

Eg er ikkje fjern frå å handtere dauden reint fysisk. Likevel gjekk det hardt innpå meg å måtte rive og slite laus pakkebåndet frå jord, kvist og sau.

Bonden blei sjølvsagt varsla. Og nei, det er ikkje bonden si skuld. Eg veit fleire som vil argumentere med at dyra har fått for dårleg tilsyn. Men sjølv om forskriftene er blitt følgde og bonden gjer det som krevst, er søppel likevel farleg.

Feilen er din og min. Slutt. Å. Kast. Søppel. I. Naturen.

