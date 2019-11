Spør skolemakten: Hvorfor er det ikke mer førstehjelp i skolen?

Spørsmål: Hvorfor lærer vi ikke mer førstehjelp i norsk skole? Det er livsviktig!

Hilsen Philip (18)

Ministeren svarer:

«Hei, Philip og takk for et godt spørsmål.

Det er helt riktig at førstehjelp er livsviktig, også for elever i skolen. Vi fornyer nå skolens innhold. Fra høsten 2020 kommer det nye læreplaner i alle fag. Disse presenterte jeg forrige uke. Med nye læreplaner blir det også mer om førstehjelp.

Barneskolen

I læreplanene beskriver vi det viktigste elevene skal lære gjennom kompetansemål. I barneskolen er det kompetansemål om livberging og trygg ferdsel i naturen, som gir skolene gode muligheter til å øve på førstehjelp. Mange skoler gir denne type opplæring allerede i dag, blant annet gjennom egne undervisningsopplegg som er utarbeidet av fagfolk på området.

Etter 10. trinn

I den nye kroppsøvingslæreplanen er det nå et eget kompetansemål om å forstå og gjennomføre livreddende førstehjelp etter 10. trinn. Når elevene begynner på videregående skole, skal opplæringen i førstehjelp fortsette.

Med de nye kompetansemålene i læreplanen er jeg trygg på at skolene vil ta ansvar for at alle elever får opplæring i førstehjelp også i fremtiden.

Hilsen Jan Tore Sanner (H)»

Siste spørrespalte

Tusen takk til alle elever, lærlinger og studenter som har stilt spørsmål til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) gjennom høsten.

Vi vet at skole engasjerer Si ;D-leserne, og vi oppfordrer alle til å sende inn leserinnlegg til oss selv om det ikke blir flere spalter.

Kanskje dere får svar fra ministerne likevel? De er i alle fall faste lesere!

Vil du lese flere svar fra spalten? Ta en titt på disse: