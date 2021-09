Hva skjedde med å prioritere barn og unge?

Victoria Galåen (19) Styreleder, UngOrg

Oslo-byrådet la frem budsjettforslaget for 2022 i forrige uke. På bildet er byrådsleder Raymond Johansen og finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Oslo kommune skuffer igjen.

Rett før Norge ble gjenåpnet og gledesrusen traff oss, la byrådet i Oslo frem sitt budsjettforslag for året som kommer. Flere av oss i den unge frivilligheten hadde håpet på at byens unge frivillighet endelig skulle få et løft.

Driftsstøtten står stille, og frivilligheten skriker etter lokaler. Det er tøffere enn det har vært på lenge å være frivillig i Oslo. I over et år har det vært få muligheter til aktiviteter, og det har vært frafall av tillitsvalgte og medlemmer. Da hadde det vært på sin plass med et løft av Oslos frivillighet i neste års budsjett.

Pengesekken minskes

Det er mange år siden støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo vokste merkbart. Støtten justeres heller ikke etter lønns- og prisveksten i Norge, noe som betyr at det blir dyrere å drive organisasjon for hvert år som går.

I praksis har driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner hatt en nedgang på over 40 prosent siden 2007. Og nå får vi nok et år hvor de i praksis kutter i hvor mye støtte organisasjonene får utbetalt.

Når vi kommer tilbake til hverdagen, trenger barn og unge som ikke har kunnet engasjere seg det siste året, å få muligheten til å oppleve et godt fritidstilbud.

Det er bra med en satsing på idretten og kulturskolen, men byens unge gjør så mye mer enn å delta i idrett og spille instrumenter. Det er virkelig på tide med en økning i driftsstøtten!

Må snu trenden

Vi trenger at barn og unge kan lære seg speidertriks og sanger, spille sjakk, debattere politikk, møtes fysisk for å diskutere og å spille brettspill igjen. Det er skuffende at disse barna blir oversett av byrådet i år også.

Oslo kommune har gjentatte ganger sagt at den unge frivilligheten er viktig for gjenåpningen av samfunnet. Det virker ikke sånn. Vi har tidligere sagt at det viktigste kommunen kan gjøre, er å øke driftstilskuddet, men vi sier det igjen:

Skal flere unge med, må dere trykke på gassen og støtte barne- og ungdomsorganisasjonene ordentlig. Vi trenger mer enn bare fine ord. Vi har behov for mer midler og muligheter til å sørge for at byens barn og unge kan drive med fritidsaktiviteter på deres egne premisser.

Det er på tide å snu trenden.

