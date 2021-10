Slutt å sløse med liv

Thea Sudland-Rønning (18)

Nå nettopp

Bup på Sognsvann i Oslo er en av avdelingene som siden i fjor høst har hatt en massiv økning av henvisninger.

Kjære Norges helsevesen: Ta oss på alvor. Gi oss hjelpen vi trenger.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Kjære Norges helsevesen.

Over det siste året har henvisningene til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) økt med 21 prosent.

Psykiske plager hos barn og unge er en av de største helseutfordringene vi har i Norge i dag. FNs barnekomité har ved flere anledninger påpekt at det psykiske helsevesenet i Norge er for dårlig utviklet.

Og likevel gjør dere ingenting? Ta oss på alvor!

Hjelpen er for dårlig

Ifølge en rapport utgitt høsten 2020 av Barneombudet har over 70.000 norske barn så store psykiske vansker at de fungerer dårligere i hverdagen.

70.000. Det er mange mennesker. Mange barn som aldri kommer til å få hjelpen de har rett på, fordi systemet vårt er for dårlig. Skal det liksom være greit?

Dere må jo skjønne at systemet er for dårlig

I den samme rapporten konkluderes det med at ventetiden er for lang og hjelpen for dårlig. Barneombudet kritiserer også ulik praksis og manglende fleksibilitet i behandlingen hos Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, altså Bup.

Flere behandlere har sagt at de kjenner seg igjen i rapporten. De uttrykker bekymring og irritasjon over at systemet svikter.

Fremtid i uførhet?

Selv har jeg opplevd å få god og tilrettelagt behandling hos Bup. Mine behandlere var fantastiske. De strakk seg langt for at jeg skulle få det bedre.

Jeg ble frisk. Legen min, den tredje jeg hadde på to år, virket overrasket og glad for at det endelig gikk bra med noen.

Det må ikke være et unntak.

Noen tror det er nok å være symptomfri. Andre at det holder å være «stabil». Men å være symptomfri eller stabil er ikke det samme som å være frisk.

Dere må jo skjønne at systemet er for dårlig.

Vi unge er fremtiden. Bokstavelig talt. Vi kan ikke risikere at folk mer eller mindre blir uføre før de er fylt 18 år. Hjelpen er der, men den er for dårlig. Så kjære Norges helsevesen, jeg sier det igjen:

Ta oss på alvor. Gi oss hjelpen vi trenger. Slutt å sløse med liv.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.