Nå skal mitt KrF også bli ditt KrF!

Joel Ystebø (19) Bystyrerepresentant, Bergen KrF

17. sep. 2021 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Jeg trodde et scenario der KrF havnet under sperregrensen, ville bli bekmørkt. Men det er det ikke, skriver Joel Ystebø. Han var 3.-kandidat for KrF i Hordaland under årets stortingsvalg.

Jeg møter ofte folk som sier: «Jeg fikk faktisk KrF øverst på en sånn valgomat, selv om jeg aldri har stemt på dere.»

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Valgnatten ble en skuffelse for alle med hjerte for Kristelig Folkeparti (KrF). Det var spesielt å se partiet jeg har viet hele min ungdomstid til, falle under sperregrensen.

Det merkelige var da jeg dro hjem fra KrFs valgvake natt til tirsdag og kjente på en følelse av tilfredshet. Ikke nødvendigvis med KrFs valgresultat. Men med rollen KrF skal få spille i norsk politikk de neste fire årene.

Interessant klima

Nå skal Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein ta plass i stortingssalen for KrF. Det er færre stortingsrepresentanter enn KrF har hatt i inneværende periode, men de skal representere KrF i et nytt og interessant politisk klima.

Et klima hvor KrFs verdier og politiske løsninger aldri har vært mer nødvendige. Vi vil nå få en regjering som kommer til å gå til angrep på familiers valgfrihet, trosfriheten, menneskeverdet. Som skal prøve å stokke beina i miljø – og klimapolitikken med to av de gråeste partiene i norsk politikk sannsynligvis i regjering.

Frem mot valget i 2023 og 2025 skal KrF få blankpusse profilen, bygge laget videre og gjøre politikken mer aktuell og relevant for flere. Vi skal holde fast ved det som er KrFs særpreg og egenart, samtidig som vi skal fremme de løsningene som svarer best på innbyggernes utfordringer.

Det har vi klart før, og vi skal klare det igjen. Med en stortingsgruppe på tre dyktige stortingsrepresentanter har vi fått en ny sjanse. Den skal vi bruke godt.

Ikke bekmørkt likevel

Jeg så for meg at et scenario hvor KrF havnet under sperregrensen, ville bli bekmørkt. Men det er det ikke.

Jeg er mer motivert enn noen gang. Vi skal utvikle partiet videre. Kjære velger! Nå skal mitt KrF også bli ditt KrF.

Det skal vi klare gjennom fortsatt å være tydelige på det som kjennetegner oss, samtidig som vi skal presentere de løsningene vi har, på en bedre måte.

Jeg møter ofte folk som sier: «Jeg fikk faktisk KrF øverst på en sånn valgomat, selv om jeg aldri har stemt på dere.» Med det nye politiske klimaet har KrF fått en ny sjanse til å vinne noen av disse velgerne. Det skal vi klare.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.