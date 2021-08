Uten støttegrupper ville Mustafa Hasan aldri fått prøvd saken sin på nytt

Bjørn Norman (18) Talsperson, Støttegruppen til Mustafa Hasan

Etter flere års kamp får Mustafa Hasan (t.v.) prøvd saken sin på nytt. Bildet til høyre viser Bjørn Norman henge opp plakater i Oslo sentrum til støtte for Hasan før dommen falt 29. juli.

Nemndlederen i Mustafa Hasan-saken ser ut til å overse hvor behovet for støttegrupper kommer fra.

Nemndleder i Utlendingsnemnda (UNE) Johan Berg skrev i Aftenposten denne uken at han får hets for å ha behandlet Mustafa Hasans sak. Han stiller seg også kritisk til støttegruppers mulighet til å påvirke utfallet i saker.

Berg ser ut til å overse hvor behovet for støttegrupper kommer fra.

Mustafa Hasan har ikke rett på mer enn fem timers fri rettshjelp, og han får ikke lov til å jobbe / tjene penger. Dermed er han avhengig av støttegrupper for å få prøvd saken sin på nytt.

Fakta Dette er saken Mustafa Hasan (18) og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble den trukket tilbake.

Bakgrunnen er at moren oppga feilaktig nasjonalitet (palestinsk) da de kom til Norge.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Da han fylte 18 år, mottok han et vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE) om å forlate landet innen 7. desember i 2020. Utreisefristen er senere blitt utsatt flere ganger.

Saken ble behandlet av Oslo tingrett i juni i år . Avgjørelsen kom torsdag 29. juli. Nå må utlendingsforvaltningen behandle saken hans på nytt. Kilder: Aftenposten Vis mer

Sendes tilbake

I et brev til Stortinget skrev for eksempel flere advokater følgende: «De færreste har økonomisk evne til å be om rettslig overprøving, da det generelt kun tilbys noen få timers fri rettshjelp. Uten innsamling av midler i regi av støttegrupper eller lignende, ville det knapt ha vært mulig å få prøvd selv de mest prinsipielle spørsmål for retten på dette området.»

Johan Berg unngår også å nevne at UNEs vedtak ikke kan overprøves av rettssystemet. Saker som vinner frem i Høyesterett, går bare tilbake til UNE.

Et eksempel er da Farida vant frem i Høyesterett og fikk UNEs vedtak om utvisning erkjent ugyldig, men likevel ble utvist da UNE og nemndleder Berg fattet et nytt vedtak om utvisning.

Debattens kjerne

I innlegget tar Johan Berg videre opp at medieoppmerksomhet kan lede til forskjellsbehandling, samt at alle skal være like for loven.

Det er merkverdig at han tar opp at alle er like for loven, samtidig som at Mustafa Hasan og hans bror Abdel har juridisk identiske saker, men den ene får bli, og den andre må dra.

Berg avslutter med at debatten bør «gå på systemet og ikke ved å true og hetse de som utfører den jobben Stortinget ønsket man skulle utføre».

Vi i støttegruppen er helt enige i at hets og trusler ikke er akseptabelt.

Om UNEs praksis faktisk er i tråd med føringene Stortinget har lagt eller ikke, er det debatten handler om. Det er debattens kjerne.

