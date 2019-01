Onsdag 23. januar skriver Tage Slind Jensen, 2. nestleder i Akershus Unge Høyre et innlegg om «Handmaid’s Tale» -demonstrasjonen, som fant sted da Erna Solberg presenterte den utvidede regjeringen.

Jeg var en av dem som sto foran slottet i ren protest. Vi hadde på oss kostymer fra HBO-serien «Handmaid’s Tale» for å gjøre flere klar over hva som er i ferd med å skje.

Privat

Forhandler bort rettigheter

«Handmaid’s Tale» er en serie som handler om et samfunn, Gilead, der kvinner gradvis blir fratatt sine rettigheter. Så gradvis at folk ikke reagerer før det er for sent.

Vi har fått en ny flertallsregjering som har vist seg villige til å forhandle bort våre rettigheter. Og da blir det hverken polariserende eller paradoksalt å stille opp i et slikt kostyme.

Kostymene er mange steder i verden blitt brukt som et symbol i kampen mot politikere som vil innskrenke kvinners rettigheter.

Norge er selvfølgelig ikke blitt Gilead, men kvinners rettigheter er blitt redusert med den nye regjeringen. Da er det på sin plass å gjøre motstand, uten å bli kalt polariserende og paradoksale. Det fører til et dårlig debattklima.

Karikerer ingenting

Jensen skriver så at «det blir feil å karikere regjeringen som kvinnefiendtlig og reaksjonær». Men jeg og de andre som viser motstand karikerer ingenting.

Regjeringen klarer selv å vise at den er kvinnefiendtlig og reaksjonær.

Den nye regjeringen har gitt kristenkonservative krefter i KrF vetorett over alle bioteknologiske spørsmål, altså over kvinners reproduktive helse.

Det vil si at enslige kvinner ikke blir tillatt assistert befruktning, barnløse vil bli nektet eggdonasjon, gravide vil ikke få tidlig ultralyd. De vil også bli nektet å ta NIPT-testen.

Angrep krever forsvar

Dette er kvinnefiendtlig politikk. Ei heller har abortloven blitt redusert siden den ble innført i 1978, men det har denne regjeringen gitt etter for, kun for å oppfylle Erna Solbergs drøm om en firepartiregjering.

Regjeringen har tatt vekk noe som kvinner har kjempet frem over flere generasjoner. Dette er reaksjonært.

Angrep mot mine rettigheter krever forsvar. Jeg nekter å sitte stille og se på at kvinners rettigheter sakte, men sikkert blir innskrenket.

Klarer vi å slå tilbake ett angrep på kvinners rettigheter, klarer vi å slå tilbake to.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.