Jeg husker godt første skoledag etter sommerferien. En klasse med elever fulle av forventninger var klare for et nytt skoleår. Men da læreren la frem at fra nå av var all bruk av mobiltelefon forbudt innenfor skolens område, ble det litt av et oppstyr. Elevene fyrte av protester og angrep mot skolens regime. Dette var brudd på loven.

Jeg var blant de ivrigste forkjemperne for mobilbruk i skolen, men i dag er situasjonen ganske annerledes.

Jeg synes nemlig det er flott å kunne se vennene mine i øynene når vi prater sammen.

Skolen var blitt en sosialarena

Tidligere i pausene satt alle klistret til hver sin mobiltelefon med ørepropper i ørene. Samtalene var nokså tørr, og til tross for at jeg så klassekameratene mine hver eneste dag, hadde vi sjelden innholdsrike samtaler. Kort tid etter mobilforbudet merket jeg hvor hyggelig det faktisk var.

Skolen var igjen blitt en sosialarena, slik som det var på barneskolen.

Jeg ble bedre kjent med personer jeg hadde utvekslet få ord med, og jeg ble også fylt med ny energi og motivasjon til neste time.

Går utover arbeidskvaliteten

Før ga flere lærere oss muligheten til å høre på musikk i timen mens vi jobbet. Til tross for at jeg elsker å høre på musikk, kan jeg ikke lenger benekte at det for meg og mange andre går utover arbeidskvaliteten. Det går tregere, i tillegg til at sluttresultatet ikke blir det beste.

Det hindrer også faglige diskusjoner når elevene ikke engang hører hverandre prate. Når man først var innom mobilen, var terskelen lav for å sjekke andre apper i samme slengen. Snart satt alle og scrollet på Instagram.

Alt skal dokumenteres

I dag eksponeres unge for et stort press gjennom sosiale medier. Man skal ha den perfekte kroppen, vennene, profilbilde og alt skal dokumenteres. Unge bruker flere timer på sosiale medier og andre apper hver eneste dag. En pause fra alt styret er sunt.

La skolen være et sted for lærling, og et sted hvor elevene kan slappe av. Til tross for at min mening er upopulær blant flere medelever, velger jeg å stå for den.

For jeg mener at elever vil tjene på et mobilforbud, både sosialt og faglig.

