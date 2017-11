Blir ikke amerikanske tilstander hvis politiet får bære våpen

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

I debatten om generell bevæpning hender det at synsing og følelser tar over for fornuft og fakta. Det kommer mange påstander som er dårlig begrunnet, eller som tar utgangspunkt i feil premisser.

Milan Aran skriver i Aftenposten 20. november om sine refleksjoner rundt generell bevæpning og påstår at det vil skape et våpenkappløp.

Faller på sin egen urimelighet

Som en kontrast til dette er det kommet frem at politiet brukte våpen færre ganger i 2015 da det var innført midlertidig bevæpning, sammenlignet med året etter.

Realiteten er at det norske politiet er et av verdens beste. Argumentene for cowboytilstander, våpenkappløp og mistillit faller på sin egen urimelighet om vi ser på fakta.

Forstår skepsisen

For eksempel blir sammenligningen mellom norsk politi og tyrkisk politi, helt feil. I Tyrkia har over tusen politibetjenter blitt pågrepet, og enda flere tusen suspendert.

Dette fordi de har vist støtte til en bevegelse som antas å ha stått bak kuppforsøket i fjor sommer. Jeg forstår veldig godt hvorfor tyrkere er skeptiske til å ta kontakt med politiet.

Bør lytte til politiet

Å argumentere for at slike tilstander vil smitte over til Norge fordi norske politibetjenter får en pistol på hofta, blir for svakt. Tross alt, politiet vet best hvordan det er å være politi i Norge.

Når de snakker, bør vi høre etter! Politiet vil ikke bære våpen bare for å bære våpen. Jeg har tillit til politiet, og oppfordrer folk å tenke to ganger før de påstår at det blir amerikanske eller tyrkiske tilstander i Norge om politiet får lov til å bære våpen.

