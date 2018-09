En brosjyre fra Falun Gong, en nyreligiøs bevegelse i Kina som er blitt forfulgt av myndighetene siden 2000, gjorde meg oppmerksom på den grusomme, statsstyrte organhandelen som foregår i Kina i dag.

Hvert år får rundt 60.000 mennesker i Kina fjernet organene sine med tvang, noe landet tjener milliarder på. Jeg fatter ikke at dette skjer i 2018 mens hele det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, står på sidelinjen. Det er på tide at Norge tar et standpunkt og fordømmer denne industrien!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Fraktes til fangeleirer

Ifølge rapporten «Bloody Harvest» av David Matas og David Kilgour er Falun Gong trolig hovedkilden til Kinas milliardstore organindustri. De blir fraktet uten lov til store fangeleirer. Med en gang etterspørselen etter organer kommer, kan man fritt velge og vrake i en stor meny av organer fra Falun Gong-medlemmer. Kina har rett og slett kommersialisert tvangsfjerning av organer. Kina skal ikke kunne utnytte innbyggerne sine som avlinger man selger og tjener penger på når tiden er moden.

Privat

I 2013 skrev EU-parlamentet en resolusjon mot organtyveri i Kina hvor de krevde at alle Falun Gong-utøvere skulle settes fri, og at den systematiske organhandelen måtte avvikles. Ingenting tyder på at dette har skjedd.

Dokumentaren «Human Harvest» fra 2014 viste at det er rundt 700 sykehus i Kina som utfører ulovlige transplantasjoner på mennesker som fortsatt er i live. Dette er en kynisk bransje som ikke engang unner donorene bedøvelse. Prosessen er ikke bare utrolig smertefull for offeret, men også inhumant og et alvorlig brudd på artikkel fem om tortur i FNs menneskerettighetserklæring.

Mange er uvitne

På grunn av den korte ventetiden for transplantasjoner er Kina blitt et attraktivt mål for organturisme fra hele verden. Mange av pasientene som mottar organer, er ikke klar over at noen er blitt drept for at de selv skal få leve. For å slette alle spor blir ofrene kremert. Hva om du fant ut at hjertet som reddet livet ditt, var blitt stjålet fra en annen?

Vi i Norge må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv.

Vi har et ansvar

Myndighetene i Kina, kommunistpartiet, militæret, politiet, fengselsvesenet og hundrevis av leger fortjener å bli stilt foran menneskerettighetsdomstolen i Haag for det de har gjort.

Dette er en fryktelig form for ondskap, og vi har et ansvar for ikke å se bort når grusomme handlinger begås. Det er på tide at vi i Norge tar en dyp kikk på kjerneverdiene våre, graver frem rettighetssans og fordømmer denne industrien!

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.