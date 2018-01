Det er godt mulig at ungen din er best i sin idrett eller at du skjemmer bort ungen din med det beste utstyret. Det er godt mulig at du tvinger ungen din på trening, lager den riktige maten eller oppnår enormt mye glede gjennom dine barns prestasjoner.

Men er det mulig at dere kan ha litt sympati og respekt for oss som drev med idrett fordi det var gøy?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Trist hvis venner splittes

I løpet av mitt siste år som aktiv langrennsløper slo jeg som oftest bare et fåtall andre jenter: De som ikke møtte opp, eller de som brøt rennet av varierende årsaker. Jeg var klart dårligst på nesten hver eneste trening. Likevel syntes jeg det var innmari gøy å drive med langrenn!

For langrenn var først og fremst en sosial arena, et godt nettverk, noe å drive med.

Det er veldig trist hvis slike vennskap blir ødelagt av tall, splittet av konkurransen.

Og greit nok er det at vi tillater konkurranse i ungdomsidrett, det må på et eller annet tidspunkt være lov å bli god i noe, men bredden i norsk idrett må ikke forsvinne.

En 13-årsgrense?

Et stafettlag med langrennsløpere bør ikke toppes for tidlig. Det er ingen som ønsker å ta ansvar for at dette skjer, de topper fordi alle andre gjør det. Jeg tror en grense på 13 år er en god grense for å skape bredden vi ønsker i norsk barneidrett.

Så ja, fra en av de taperne dere helst ikke vil ha i nærheten av de medaljevinnende ungene deres: Vær så snill og respekter at noen bare er der for å ha det gøy!

