Det norske skolesystemet er et av de beste i verden. Vi har fine skoler, gode lærere og et hav av muligheter.

Vi har et utdanningstilbud som passer for de fleste, og vi har mennesker som hver dag jobber for at vi skal få en best mulig skolehverdag.

Men det vi mangler, er opplæring i hvordan vi skal ta vare på oss selv.

Stort press

«Generasjon prestasjon» kalles det så fint. Dagens ungdom er utbrent i en ung alder fordi det de gjør, aldri føles bra nok. På alle arenaer oppleves det press om å være best.

Samtidig med denne utviklingen ser man at et skyhøyt antall ungdommer sliter med psykiske lidelser. Jeg var en av dem, en av mange, som til slutt ga etter for presset.

Diagnosen anorexia nevrosa kom som et hardt slag i trynet. Jeg, den pliktoppfyllende jenta med de ressurssterke foreldrene, måtte si meg fanget av spiseforstyrrelsen.

Mens jeg higet etter å være best i alt, ha toppkarakter på skolen, trene mest og spise sunnest, mistet jeg meg selv.

Alt som ble igjen var et skjelett, en skygge av den jeg en gang var.

Det var aldri slik at jeg ønsket å få en spiseforstyrrelse. Jeg hadde ingen intensjoner om å påføre hverken meg selv eller mine nærmeste for all den lidelsen.

På det verste orket jeg så vidt å gå opp trappen, og hver dag ble en kamp. Det var ikke slik jeg ville at livet mitt skulle være, men jeg hadde heller ikke krefter til å snu det.

Psykisk helse på pensum

«Hvordan kan noen la det gå så langt?» spør du kanskje. Svaret er komplekst, men samtidig ganske enkelt. Jeg hadde ingen form for kunnskap om hvor farlig det jeg drev med var.

Gjennom de 11 årene jeg hadde gått på skolen var hverken spiseforstyrrelser eller andre psykiske lidelser et tema. Jeg hadde aldri lært noe om livsmestring og hva man burde gjøre når livet stritter imot.

Med psykiske lidelser som stadig mer utbredt blant unge, burde vi ofre noen timer med algebra og den amerikanske revolusjonen og heller få livsmestring som et fag i skolen.

Det hjelper ikke å kunne ramse opp gangetabellen og vite når Napoleon ble drept, dersom man ikke klarer å ta vare på seg selv og helsen sin.

For hva er vitsen med å gå ut med toppkarakterer i alle fag hvis man ikke er rustet til å takle livets harde realiteter?

Verktøyene for å bygge seg selv opp er ikke-eksisterende i den norske skolen. Barn bør i ung alder opplyses om hvor galt det faktisk kan gå hvis man ikke lytter til kroppen.

Psykisk helse må prioriteres i skolen. Ikke bare for elevenes eget beste, men også fordi det vil spare samfunnet for millioner av kroner i form av reduserte utgifter til psykologer og behandlere.

De færreste vil få bruk for å lære om logaritmer eller periodesystemet på lang sikt, men alle vil ha nytte av å få psykisk helse inn i timeplanen.

Det, kjære skolesystem, er det vi trenger!

